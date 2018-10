“Si è gettato dalla finestra”. Ma la verità è un’altra: la scoperta choc. Che sfortuna!

Impossibile non notare The Corniche, un nuovo complesso residenziale di St James che svetta sul Tamigi a Albert Embankment, a poca distanza da Westminster nel centro di Londra. L’architetto Norman Foster si è ispirato alla poppa di una nave, creando due grattacieli eleganti che sono tutti curve e vetro, in piacevole contrasto con le linee angolari dei palazzi intorno. Proprio uno di quei vetri ha trafitto un uomo che, per sua sfortuna, stava passeggiando sotto al maestoso grattacielo. A prima vista sembrava che l’uomo fosse caduto dall’edificio ma dopo poco la dinamica dell’accaduto è apparsa più chiara. Come riporta Sky News una foto scattata dall'edificio sulla riva sud del fiume mostra una grande vetrata, completa di una cornice di metallo, sopra un uomo disteso sul marciapiede. Il pannello di vetro si è staccato dal 27esimo piano ed è precipitato giù colpendo lo sfortunato passante. Uno degli operai che si trovava nel palazzo ha assistito alla cena e ha raccontato: ‘’C’era molto sangue dappertutto’’. (Continua a leggere dopo la foto)



Un portavoce della società che lavora nell'edificio ha dichiarato: ‘’È con grande tristezza che abbiamo saputo dell'incidente nel nostro Corniche della Albert Embankment, in cui un uomo ha riportato ferite mortali. Estendiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia in questo momento incredibilmente difficile. Stiamo indagando con urgenza e lavorando con i servizi di emergenza per stabilire cosa sia successo’’.

The Corniche è costruito sul punto in cui il Tamigi inizia a curvarsi, nella posizione perfetta quindi per avere una vista senza ostacoli a Est, Ovest, Nord e Sud e lungo tutto il percorso del fiume. Da questa posizione centrale e dominante sembra quasi di toccare alcuni dei punti più celebri di Londra, la Tate Britain proprio di fronte, Battersea Power Station a sinistra, il Parlamento di Westminster e il London Eye a destra. L’attico e superattico è in vendita per 22 milioni di sterline (circa 24,7 milioni di euro).

Il fiore all’occhiello del complesso è l'attico e superattico al 25esimo e 26esimo piano, oltre 600 mq di spazio su due livelli, con uno spettacolare ingresso e salotto con soffitti di sei metri e una vetrata a doppia altezza affacciata sul fiume. Il duplex ha due salotti, uno studio e una grande sala da pranzo con un “muro” creato apposta per conservare il vino alla temperatura ideale, quattro camere da letto ognuna con un bagno in marmo en suitee una cucina su ogni piano.

