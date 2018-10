“Sarà seppellita con l’abito bianco”. Doveva sposarsi a breve, è morta in modo atroce

“Quando ho visto mia figlia provare il suo vestito da sposa, non avrei mai immaginato che stesse comprando l’abito per la sua sepoltura”. Sono le parole di una madre distrutta che ha perso la figlia di 35 anni da poco e ha deciso di seppellirla con l'abito che avrebbe dovuto indossare fra due mesi, nel suo giorno più bello. Ma Wendy, così si chiamava, non potrà mai vivere i preparativi e poi la gioia della vita coniugale con il suo compagno perché è stata uccisa da uno sconosciuto pochi giorni fa. Erano le 20 circa e la ragazza stava facendo jogging in un quartiere residenziale di Washington DC quando improvvisamente un uomo si è avvicinato a lei e l’ha accoltellata più volte fino a ucciderla. Wendy stata colpita per sette volte, alla testa e al collo, nei pressi di un ristorante. Le persone presenti nel locale sono state le prime a soccorrerla, ma purtroppo tutto è stato inutile. Per la 35enne non c'è stato nulla da fare. Un delitto brutale, atroce, che sarebbe stato commesso da un 23enne che a quanto pare non aveva alcun legame con lei. (Continua dopo la foto)



Ad aggredire Wendy sarebbe stato Anthony Marquell Crawford, poi arrestato dalla polizia il giorno successivo. Stando a quanto si è appreso, il presunto omicida, un tossicodipendente, non conosceva la vittima. E infatti gli inquirenti hanno già definito il crimine un attacco “apparentemente casuale”, senza alcun movente. E la mamma di Wendy ha detto di perdonarlo: “L’ho perdonato. Il mio cuore non ha spazio per odio e risentimento. Crediamo nel giudice, l’ultima persona che dirà cosa si è meritato. Sto chiedendo anche alla mia famiglia di perdonarlo, ora Wendy è in pace, felice”, ha detto la donna in una conferenza stampa in cui è apparsa al fianco del fidanzato della figlia, Daniel Hincapi.

"Ero così eccitato. Ero l'uomo più felice del mondo, ero fidanzato con l'amore della mia vita. Ma poi all'improvviso se ne è andata”, ha detto invece il fidanzato della vittima facendo fatica a trattenere le lacrime. Sì, perché come anticipato l'omicidio di Wendy è avvenuto in quello che per lei era un periodo felice. Come spiegato mamma Cora ai media americani, la 35enne aveva da poco ufficializzato il suo fidanzamento e fra due mesi avrebbe sposato l’uomo che amava, Daniel.

E ora la decisione della famiglia di seppellire Wendy con indosso l'abito dei suoi sogni, quello che aveva comprato per sfoggiare nel giorno più bello, quando per lei e il suo compagno sarebbe iniziata una nuova vita. L'aveva già acquistato, come ha detto mamma Cora nell'intervista rilasciata all'emittente televisiva Wrc-tv, ma mai ci si sarebbe potuti immaginare questo dramma inspiegabile, questa fine atroce per la povera Wendy.

"Non è suicidio...". Anna, morta nel tunnel della ferrovia: ecco chi l'ha uccisa