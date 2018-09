Andrew Wardle è noto a tutti come ‘l’uomo senza pene’. Nato con una malformazione, lo scorso giungo è stato sottoposto con successo alla fase finale di un'operazione di impianto del pene che è costata ben 50.000 sterline. Dopo l'intervento avvenuto presso l'Ospedale universitario di Londra venerdì 22 giugno, gli è stato dato il via libera dai medici per avere rapporti sessuali per la prima volta nella sua vita. L'unico inconveniente è che il 44enne avrà un'erezione perenne per i successivi 10 giorni come prova, prima che il suo impianto venga ‘disattivato’. I medici avevano detto ad Andrew che prima di fare sesso con la fidanzata Fedra Fabian, avrebbe dovuto aspettare sei settimane. Ovviamente il 44enne era impaziente di avere rapporti e al Daily Mail aveva riferito: “Sono molto emozionato ma penso che fare sesso per la prima volta sia un problema per tutti tranne che per me. Ho trascorso 44 anni senza pene e sopportato di non poter avere rapporti. Ci vorrà del tempo per abituarmi”. Finalmente Andrew è riuscito a perdere la verginità con la sua fidanzata, ma quando ha fatto sesso per la prima volta la reazione è stata inaspettata. (Continua a leggere dopo la foto)



L’uomo, come riporta il ‘’The Sun’’’, è collassato al suolo. Pochi giorni dopo aver perso la verginità, la sua fidanzata lo ha trovato privo di sensi per terra e ha subito allertato i soccorsi. Andrew è rimasto incosciente per cinque giorni e dovrà essere sottoposto a un intervento di rimozione della cistifellea. ‘’È stato terrificante - racconta la fidanzata - La più grande preoccupazione dei medici era che il danno fosse stato causato dal sesso’’. L’uomo è collassato a causa di un problema di calcoli, ma è ancora da stabilire se le cause siano derivate dall'atto sessuale.

’La mia partner aveva prenotato un romantico viaggio ad Amsterdam per il mio compleanno, ho dovuto testare la funzione del mio pene bionico ogni mattina e sera e lasciarlo eretto per 20 minuti. Quindi una mattina, due giorni prima che andassimo via, è successo. È stato bello e naturale ed è così che volevo che fosse’’. Andrew, di Manchester, alla nascita è nato con l’estrofia della vescica, un raro difetto che comporta un rovesciamento della vescica urinaria all’esterno del corpo. Sebbene abbia un testicolo, la condizione che colpisce una persona su 20 milioni, ha fatto sì che l’uomo nascesse senza pene. Da bambino ha subito un primo intervento per creare un’apertura artificiale e poi altri 15 per realizzare un tubo dalla vescica così da poter urinare normalmente e avuto anche problemi renali.

Il raro difetto congenito ha portato Andrew a tentare il suicidio, ma nel 2012, Daw Wood un consulente urologo dell’UCLH a Londra gli ha dato una speranza. Nel 2014 è stato sottoposto a un intervento per rimuovere la sacca per urostomia e nel 2015 David Ralph, urologo specializzato nella ricostruzione dei genitali, ha ricostruito il pene prendendo pelle da parti del corpo, muscoli e nervi dal braccio sinistro e una vena dalla gamba destra di Andrew.

Diceva: ”Il mio pene puzza” e non faceva sesso con la compagna. Dopo un anno, l’agghiacciante verità…