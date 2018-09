Nessuno sa cosa gli sia venuto in mente, ma forse, semplicemente, non voleva forse dividere quei soldi con la sposina, e ha deciso di fare di testa sua: protagonista di un matrimonio a dir poco movimentato, un militare originario di Roma, che durante il suo banchetto nuziale ha pensato bene di allontanarsi e spendere un po’ del denaro delle ‘buste’ che gli invitati avevano regalato ai neo-coniugi. Siamo a Cappella Nuova, vicino a Trecase, in provincia di Napoli. Della sua sospetta assenza si sono ovviamente accorti sia la famiglia, sia la stessa sposa, una ragazza di Torre del Greco: così quando dopo qualche ora è tornato al ristorante, con il ricevimento ancora in corso (e trattandosi di un matrimonio del sud, non poteva essere altrimenti), lo sposo è stato aggredito dallo zio della moglie, che lo ha accusato di aver rubato i soldi dei regali. Esagerati tutti e due? Dal canto suo l’uomo non si è tenuto l’offesa ed ha risposto, venendo alle mani con il parente acquisito: per separarli sono intervenuti ovviamente familiari ed altri invitati, un vero e proprio parapiglia, sedato solo dall’intervento della polizia, che ha denunciato entrambi. (Continua dopo la foto)



Ad avere la peggio nell’aggressione è stato proprio lo sposo, che è rimasto ferito: per lui 3 giorni di prognosi e la consapevolezza di essere stato troppo impaziente. Per spendere quei soldi, poteva anche aspettare il giorno dopo. Ma in fondo, un regalo è pur sempre un regalo. Nulla a confronto di quello che è capitato al matrimonio di Caltanissetta qualche anno fa. Dopo la funzione religiosa, il gruppo si spostò in una sala ricevimenti dove accadde l'impossibile.

Di fatto dopo l'antipasto, i camerieri erano pronti per servire il primo. Ma in quel momento nessuno sapeva dove si trovasse lo sposo. E a cercarlo andò il suocero, il padre della sposa. Una ricerca infinita terminata poi in una saletta dove trovò lo sposo in atteggiamenti intimi con la testimone. O almeno ambigui secondo il suocero. Da qui scattò un vero e proprio finimondo. Prima gli insulti, poi la rissa. Volarono calci e pugni tra le due famiglie, quella dello sposo e quella della sposa.

Il marito provò persino a difendersi parlando di un semplice equivoco e che tra lui e la testimone non ci fosse nulla. Ma non bastò per calmare il suocero. La rissa andò avanti per diverse ore senza sosta. I camerieri a fatica provarono a calmare le acque ma senza risultati. E così scattò la chiamata al 112. Solo allora ritornò la serenità in sala. Ah, questi matrimoni!

