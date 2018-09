Una tragedia nella tragedia: due migliori amici morti a distanza di soli sei giorni in circostanze simili e un post su Facebook che a rileggerlo oggi, dopo quello che è successo, mette i brividi. I fatti. Nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 settembre, intorno alle 4,15 della mattina, Massimiliano Pierro, 36 anni, rimane vittima di un incidente stradale avvenuto nel sottopassaggio della Valassina a Monza. Si trovava a bordo di una Volkswagen Polo e pare che non fossero coinvolte altre auto. Le sue condizioni sono subito apparse disperate al personale sanitario, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto anche un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il 36enne, riporta Today, era stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso del San Gerardo, dove è morto poco dopo l'arrivo. Appena sei giorni dopo, un altro impatto tremendo che non ha lasciato scampo al suo migliore amico, Paolino Mantovani, un 35enne residente a Usmate Velate e molto conosciuto a Monza. (Continua dopo la foto)



Stando a quanto riporta Today, l'incidente è avvenuto nella serata di giovedì 20 settembre sulla Tangenziale Est di milano tra Vimercate e Monza, in direzione Milano. Mantovani, dopo un impatto laterale con un'auto, avrebbe perso il controllo della sua Smart che si è poi ribaltata sei volte sull'asfalto e lui è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Un impatto tremendo che non gli ha lasciato scampo e gli è costato la vita. È successo intorno alle 20,40 di giovedì scorso.

I soccorritori sono subito arrivati sul luogo dell'incidente, ma per il 35enne non c'era già più niente da fare purtroppo. E il personale sanitario intervenuto sul posto insieme agli agenti della polizia locale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell'incidente non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Illeso, invece, il conducente dell'altra automobile, un uomo di 46 anni. Massimiliano e Paolino erano migliori amici e il destino ha voluto per entrambi la stessa triste sorte: sono morti a pochi giorni di distanza, entrambi in un incidente stradale.

E fa venire i brividi leggere oggi quello che Paolo aveva scritto dell'amico Massimiliano il giorno prima che lui stesso incontrasse la morte. Mercoledì scorso Mantovani, dopo la morte dell'amico, aveva commentato su Facebook una foto che lo ritraeva insieme ad altri amici durante una partita dell'Inter: "Fratello non dovevi... Bastarda morte viene a prendere me che sono pronto. Ciao Max ci vediamo presto". Ed è quello che tragicamente è successo.

"Non ce l'ha fatta". La sua vita è finita ad appena 21 anni. Era diventata un simbolo per tutti. Purtroppo, però, è morta giovanissima