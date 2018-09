Choc in sala parto: il bimbo nasce “così” e il gelo è assoluto

Quando è venuto al mondo, dopo un parto dolorosissimo per la mamma, tutti sono rimasti senza parole. Sconvolti. Ammutoliti. Nessuno aveva mai visto nulla di simile e tutti, in sala parto, hanno pensato la stessa cosa: è un dono di Dio. Ma le cose stanno un po’ diversamente: il bimbo, nato con quattro gambe e due peni, più che una divinità come hanno subito pensato gli abitanti di Gorakhpur in India, dove è nato, ha una grave malformazione e dovrà essere sottoposto a vari interventi chirurgici molto delicati per poter sopravvivere. Nel frattempo, però, a Gorakhpur si è diffusa la notizia di questa nascita e sono tantissimi i pellegrini che vogliono vedere il bimbo che, appunto, è già considerato una divinità. “Un miracolo di Dio”, così è stato accolto dai fedeli ma anche dalla sua stessa mamma che, invece di preoccuparsi per la salute del bimbo, è contenta di aver dato alla luce una sorta di divinità. Ma come è possibile che il bimbo sia nato in questo modo? Continua a leggere dopo la foto

La notizia è stata riportata dal Daily Star. La malformazione del neonato è dovuta, come hanno spiegato i medici, a una rarissima malattia congenita che si verifica quando due gemelli, nel ventre materno, non riescono a separarsi bene, con la morte di uno dei due. Una condizione rarissima che si verifica una volta su un milione e riguarda per lo più gemelli monozigoti che non si separano nel ventre della madre. Continua a leggere dopo la foto

I genitori del bimbo sono Bulham Nishad, il padre, e Rambha, la madre. Al piccolo, per il momento, non è ancora stato dato un nome. Nonostante i genitori sono estasiati all’idea di aver dato alla luce una divinità, il neonato, per sopravvivere e avere una vita normale, dovrà subire una lunga serie di delicati interventi chirurgici. Non sarà semplice, visto il costo delle operazioni e l'umile tenore di vita della famiglia. Continua a leggere dopo la foto

Una cosa particolare era successa anche qualche tempo fa: la nascita di una vitella rossa aveva fatto pensare alla gente che quello fosse un segnale di Dio. Era la prima vitella rossa che nasceva dopo 2000 anni e i fedeli hanno subito pensato che qualche profezia biblica si stesse per avverare. Speriamo che il bimbo possa essere operato quanto prima e che, quanto prima, riesca a vivere una vita normale.

