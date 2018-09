“Cancro al cervello”. Ha 2 anni ma lotta come un leone. Una lezione per tutti

I medici gli avevano dato pochi mesi di vita, ma a 2 anni riesce a sconfiggere il tumore al cervello. Mason aveva iniziato ad avere strani sintomi, così i genitori hanno deciso di portarlo in ospedale per un controllo, purtroppo però dopo le analisi i medici hanno dato loro la diagnosi choc.Il bambino era stato colpito da una forma piuttosto aggressiva di cancro al cervello e aveva solo il 30% di possibilità di sopravvivenza. «Mi stavo preparando per andare al lavoro e lui si era svegliato dopo un pisolino ma continuava ad andare in giro come una trottola e cadeva in continuazione», ha raccontato la mamma alla stampa locale. La famiglia, che vive a Louisville, nello stato del Kentucky ha subito capito che qualcosa non andava ma non avrebbero mai pensato a un male tanto grave.

Sono seguiti mesi molto duri per il bambino e per la sua famiglia, ma il piccolo guerriero è riuscito a sconfiggere il male. (Continua dopo la foto)



Mason è stato sottoposto a diversi trattamenti e interventi, ma dall'inizio dell'anno il tumore ha iniziato a regredire e oggi, finalmente, si può dire che il piccolo sia guarito. Il tumore al cervello colpisce l’1% della popolazione mondiale. Per tumore cerebrale si intende una massa o una proliferazione abnorme di cellule nel cervello. Di queste neoformazioni ne esistono diversi tipi, possono essere maligne o benigne.

Alcune forme tumorali si originano esclusivamente nel cervello, in quel caso si parla di tumori cerebrali primari; altri, in genere quelli maligni, si formano altrove per poi diffondersi anche al cervello. La velocità di accrescimento di un tumore cerebrale è molto variabile, e proprio la dimensione che tale massa può raggiungere, nonché la localizzazione della stessa, determinano la severità dei sintomi e le ricadute sul funzionamento del sistema nervoso e le possibilità di cura.

A proposito di sintomi, quali sono i più tipici del tumore al cervello? Purtroppo i sintomi non sono molto evidenti e possono facilmente essere confusi con altri disturbi o malori comuni come mal di testa o, addirittura, una semplice stanchezza.I tumori hanno forme e dimensioni diverse e queste diversità comportano anche differenze dei sintomi. In base al luogo del cervello in cui compare il tumore e in base anche alla sua estensione, il nostro corpo invia messaggi differenti. Per dire, se il tumore è vicino all’area cerebrale che controlla il movimento di un braccio, si potrebbe notare una debolezza nella spalla. Se invece è vicino all’area che controlla la vista, potrebbero esserci problemi agli occhi. Tra i sintomi più comuni ci sono le convulsioni.

Ti potrebbe interessare: “Triste e strana”. Dove è finita Rosella Marchand? Scomparsa da due giorni: si teme il peggio. La confessione dei colleghi



fbq('track', 'STORIE');