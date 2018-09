Claire non ce l’ha fatta e per quanto speranzosa nella ricerca e nella medicina, in cuor suo sapeva bene cosa le stava per capitare. Era una ragazza incredibile Claire, lo avevamo capito grazie a tutti quei video-racconti che aveva fatto per raccontare la sua lotta contro la fibrosi cistica. Per anni, la ragazza aveva postato video e foto in cui documentava giorno per giorno la sua vita quotidiana. L'obiettivo era davvero coraggioso. “I malati meritano di essere visti come qualcosa di più che conchiglie vuote in attesa che la loro vita cominci”, aveva spiegato Claire. Ma la giovane combattente purtroppo non ce l'ha fatta ed è morta a 21 anni. A dare la notizia della morte di Claire Wineland, la sua fondazione sulla pagina Facebook: “Non era sofferente e i medici hanno detto che era in pace. Era circondata dall'amore dei suoi genitori che le sono stati accanto dal primo all'ultimo respiro”. Claire sarebbe morta in seguito ad alcune complicazioni seguite al doppio trapianto di polmone. (Continua dopo la foto)



La ragazza, che era diventata davvero un'influencer, su Youtube ha quasi 290mila follower. E nell'ultimo video postato quattro settimane fa ringraziava tutti coloro che le erano stati accanto nell'ultimo periodo. “Non posso ringraziarvi abbastanza per quello che mi avete dato, vi sono profondamente grata. Ho registrato questo video una decina di volte cercando di articolare correttamente quello che sento, ma ogni volta mi blocco. Quindi, per favore, accettate questo video di ringraziamenti, perché se continuo a provare a dire tutto perfettamente, non lo dirò mai.

Sono così onorata di avervi tutti nella mia vita. Siete un'ispirazione. Grazie mille”. La fibrosi cistica è la più comune fra le malattie genetiche gravi. È una malattia presente dalla nascita in quanto dovuta a un’alterazione genetica. Chi nasce malato ha ereditato un gene difettoso sia dal padre sia dalla madre che sono, senza saperlo, portatori sani del gene CFTR mutato. In Italia c’è un portatore sano ogni 25 persone circa. La coppia di portatori sani, a ogni gravidanza, ha una probabilità su quattro di avere un figlio malato.

La fibrosi cistica altera le secrezioni di molti organi che, risultando più dense, disidratate e poco fluide, contribuiscono al loro danneggiamento. A subire la maggiore compromissione sono i bronchi e i polmoni: al loro interno il muco tende a ristagnare, generando infezione e infiammazione ingravescenti. Queste, nel tempo, tendono a portare all’insufficienza respiratoria.

