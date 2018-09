Muore a 18 anni. Il giorno dopo ecco cosa succede alla mamma. Strazio senza precedenti

Non una, ma due tragedie avvenute a distanza di un paio di giorni nella stessa famiglia. Tragedie senza pari, di quelle che non basta una vita intera per farsene una ragione. Venerdì scorso si è verificato un tragico incidente stradale a Womenswold, nel Kent, dove ha perso la vita Casey Hood, 18 anni. Anche un'altra ragazza, la 27enne, Lucy Leadbeater, rimasta gravemente ferita nel terribile scontro, è poi deceduta nel fine settimana in ospedale. Inoltre, anche altri due ragazzi sono rimasti feriti, ma non sarebbero in gravi condizioni stando a quanto si è appreso. "Gli ufficiali erano in pattuglia quando la loro attenzione è stata attirata da una Toyota Yaris parcheggiata sulla A2 in direzione Adisham Road alle 3.48 del venerdì – ha detto un portavoce della polizia del Kent - Il veicolo ha lasciato la scena e gli agenti successivamente si sono diretti verso Nethersole Road dove hanno scoperto che l'auto era stata coinvolta in uno scontro”. (Continua dopo la foto)



La famiglia Wood, comprensibilmente, è rimasta scioccata, distrutta dalla scomparsa di Casey, che aveva solo 18 anni e tutta la vita davanti. E come spesso accade, la mamma della ragazza, Nathalie, aveva sfogato tutto il suo dolore sui social network. Affranta, aveva dedicato alla sua bambina questo post struggente: “Rivoglio solo indietro mia figlia”. Un post che ha scatenato la solidarietà e la vicinanza di molti, amici e parenti, che lo hanno commentato per fare forza alla donna.

E lei aveva risposto: “Grazie per i pensieri gentili di tutti, preghiere e ricordi, Casey è stata davvero unica nel suo genere e io sono seduta qui a struggermi per il fatto che non la vedrò mai più e non sentirò più la sua presenza. Bambini per favore giocate in maniera sicura”. Ma il dolore per la morte della figlia era evidentemente troppo forte per Nathalie, che non deve aver retto. Poche ore dopo aver scritto il post su Facebook, infatti, è stata trovata senza vita nella sua casa di Dover. Per la precisione, questa seconda tragedia in casa Wood è avvenuta il giorno dopo e per cause ancora da chiarire.

A quel punto i messaggi di cordoglio sono diventati tristemente doppi. E ne sono arrivati tantissimi alla gemella di Casey, Kellis, che nel giro di poche ore ha perso la sorella e la mamma. "Rip Natalie vai a curare la tua bambina, Casey è in paradiso, guarda giù su di noi e prenditi cura di te. Ora siete due bellissimi angeli”, ha scritto Charley Hollie Hayes. E Kat Rainbird ha aggiunto: "R.I.P Natalie Hood ti voglio bene!!! Dobbiamo cercare di ricordare i bei momenti che abbiamo avuto con lei, ricordate quanto sia stata amorevole, quanto fosse divertente e naturale, e che mamma meravigliosa fosse!”.

