Malformazione choc. Nasce “così” e sa che nessun uomo mai la amerà

È nata con un difetto sul volto molto evidente e ha sempre creduto che avrebbe vissuto una vita a metà. Cassandra Hall, 23 anni, di Laguna Hills in California, era sicura che non avrebbe mai trovato l'amore della sua vita per via del suo aspetto diverso da quello di una "persona normale". La ragazza è nata con una grossa voglia sul volto e delle labbra particolarmente carnose, labbra che chiunque la incontri non può non notare. Queste sono le voglie che si vedono di più. Perché poi ci sono anche alcune piccole voglie sparse per il corpo che, però, non le danno troppo fastidio perché sono nascoste. Il volto, però, lo vedono tutti e la domanda che le viene fatta più spesso è se sia stata picchiata. Povera Cassandra, quel marchio "di fabbrica" l'ha davvero fatta soffrire e le ha fatto pensare il peggio. Ma cosa ha provocato quelle macchie sul corpo di Casey (questo è il nomignolo con cui tutti la chiamano)? La colpa è di una malformazione dei capillari della sua pelle.

Le labbra gonfie, invece, dipendono dalla deviazione di una vena che finisce proprio in corrispondenza del labbro inferiore della ragazza. La ragazza, tra l'altro, fa un lavoro che la porta a stare sempre a contatto con il pubblico e si è trovata molte volte in imbarazzo: in tanti le hanno chiesto se fosse stata picchiata. Per lei è stato ogni volta un colpo al cuore. Però, nell'agosto 2017, la vita di Casey è cambiata per sempre. In meglio, per fortuna.

Infatti nell'agosto del 2017 la ragazza di è sposata. Non lo credeva possibile e invece è successo: Casey ha trovato l'amore della sua vita. E quell'amore era ricambiato. Ora la ragazza racconta la sua storia perché vuole che tutti quelli che hanno un difetto fisico non smettano di credere in loro stessi. "Quando ero piccola ho sofferto tanto – ha raccontato al Daily Mail – volevo essere come tutti gli altri, non volevo che tutti mi guardassero ogni volta. Volevo sentirmi normale e sapere che mi sarei sposata, cosa che ho sempre ritenuto impossibile".

“E invece è successo e ho capito che ognuno è unico e speciale e essere diversi è come essere normali” ha detto Casey. Ora la ragazza ha imparato a convivere con il suo “marchio”, anzi, ne va fiera. “Vorrei che tutti coloro che nascono con qualche imperfezione non si sentano diversi o sbagliati: la vita è una e va vissuta nel migliore dei modi”. Brava Cassandra, il tuo sì che è un insegnamento.

