Il suo più grande sogno era incontrare Simona Ventura: ma Rosy, malata di cancro, non ha fatto in tempo, è morta a 39 anni proprio la notte all'ospedale Microcitemico di Cagliari, prima della visita in ospedale della sua beniamina. “Era il suo grande sogno - ha scritto su Instagram Manuela, presidente dell'associazione Charlie Brown - non sarà lo stesso, ma so che sarà tanto felice”. Rosy si è spenta lasciando marito e la loro bimba di 9 anni: a Manuela aveva scritto “se non dovessi riuscire io a incontrare Simona, per favore portatela in oncoematologia dai piccolini - aveva scritto a Manuela - Questo è il mio desiderio più grande”. Ecco il testo integrale apparso sulla pagina Instagram di Simona Ventura“Alcune settimane fa abbiamo fatto il solito giro con foglio e penna dai pazienti e ad ognuno di loro è stato chiesto di scrivere un desiderio.Ho scelto il desiderio di Rosy 39 anni con una metastasi, ha chiesto di incontrare un volto femminile molto noto a canale 5”. (Continua dopo la foto)



Poi continua: “La meravigliosa super Simo.Rosy stava già andando via, ma noi ci siamo attivati subito.Purtroppo Rosy non mi ha aspettata la scorsa notte è volata via lasciando un marito e una bimba di 9 anni, oggi il suo desiderio in carne e ossa si trovava in reparto, non sarà lo stesso, ma so che tu sarai tanto felice e come sempre mi dirai: mancu mali ci sesi tui s’amori miu ❣❣❣ Rosy scrive queste parole: se non dovessi riuscire io a incontrare Simona per favore portala in oncoematologia dai piccolini questo è il mio desiderio più grande.. Noi così abbiamo fatto”.

“Simo era lì per te.Un ringraziamento speciale a super Simo e il suo staff per aver accettato il mio invito.Ciao Rosy. Manuela La presidente di questa grande famiglia”È stato davvero un pomeriggio emozionante. Grazie a voi! Simo♥️Immediata la reazione della rete: “La grandezza di una persona si vede da piccoli gesti. L'eco di questi ti rende ciò che meriti. Grazie per aver condiviso questa esperienza”.

Scrive un’utente. Pensiero condiviso decine di volte. Un sorriso per Rosy. Un grazie a Simona.

Ti potrebbe interessare: “Una fine atroce”. Cristiano, 13 anni, morto per una terribile disattenzione