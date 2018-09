“Tutto per un graffio del gatto”. 68enne contagiato: la terribile infezione

È bastato un graffio di un gatto per contrarre la ''febbre dei conigli''. Il fatto è stato reso noto dal ''New England Journal of Medicine'' e l'uomo che adesso deve combattere contro questa terribile infezione è un 68enne del Missouri (Stati Uniti). ''È probabile che il batterio sia stato trasmesso attraverso un graffio o un morso mentre l'uomo faceva le punture per curare il suo gatto'', hanno spiegato i medici nel rapporto che ha trattato il caso. L'uomo è stato contagiato dalla cosiddetta Francisella tularensis, un batterio che provoca la tularemia ghiandolare, una malattia conosciuta anche come ''febbre dei conigli''. La tularemia è un'infezione molto pericolosa che in alcuni casi può comportare anche l'asportazione dei linfonodi colpiti. Uno studio del Lawrence Livermore National Laboratory ha scoperto l'importanza di due proteine per la virulenza del batterio Francisella tularensis, alla base della malattia. Per la sua straordinaria patogenicità (10 soli batteri possono causare malattia), il batterio della Tularemia è incluso nella categoria A del CDC dei potenziali agenti patogeni di bioterrorismo. (Continua a leggere dopo la foto)



In Italia la malattia mostra una prevalenza annua molto bassa, tuttavia viene monitorata in quanto se non trattata può evolvere in forme patologiche con alta mortalità (circa il 30% dei casi con evoluzione setticemica). La trasmissione può essere diretta per contatto o morso di animali infetti tramite cute e mucose (non necessariamente lesionate!), in particolare roditori, lepri e conigli. Ma anche gatti, proprio come nel caso del 68enne del Missouri. Nel punto di ingresso del batterio si sviluppa una lesione cutanea che evolve in un’ulcera necrotizzante e parallelamente si ha aumento di volume dei linfonodi vicini alla parte del corpo.

L’ingestione di alimenti o acqua infetti può provocare forme di tonsilliti, faringiti e stomatiti caratterizzate sempre da ulcere e aumento di volume dei linfonodi. Le forme sistemiche che possono evolvere da forme localizzate o manifestarsi direttamente in quanto tali sono legate alla setticemia e si caratterizzano come polmoniti o come forme gastrointestinali (tifoidea) con febbre, diarrea, vomito, dolori muscolari. La terapia prevede l'uso della streptomicina ma anche gentamicina, doxiciclina e cloramfenicolo.

Talora può rendersi necessario l'asportazione chirurgica dei linfonodi colpiti.Chi vive in zone endemiche dove la malattia è segnalata o appartiene a categorie professionali a rischio (cacciatori, conciatori, disinfestatori, contadini, tecnici di laboratorio) deve adottare misure di prevenzione come: lavare le mani, utilizzare mascherine protettive, controllare la presenza di zecche sugli animali e rimuoverle prima possibile se si svolgono attività all’aperto a rischio.

