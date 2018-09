Voleva dimagrire, tornare in forma, e c'era riuscita. Kelly Burndred, 37 anni, dopo essere arrivata a pesare 190 chili, ne aveva persi ben 120. Era quindi tornata magra, dopo l'operazione di bypass gastrico a cui si era sottoposta nel 2015, ma era tutt'altro che felice. Il suo nuovo corpo snello non le ha portato la soddisfazione e la gioia che aveva tanto desiderato, come racconta oggi il marito, Gareth Burndred, di Chesterton, ma l'ha fatta sprofondare in una brutta depressione che ha portato all'epilogo più tragico: Kelly si è uccisa. Aveva già tentato il suicidio in passato, ma non c'era riuscita. E ad aprile scorso si è impiccata. “Era diventata una persona diversa, afflitta da pensieri ancora più oscuri”, racconta Gareth allo Stoke-on-Trent Live. Ora l'uomo, coetaneo di Kelly, ha deciso di creare un gruppo di sostegno a nome della moglie e, vista la tragedia a cui ha assistito, ci tiene a sottolineare che “la perdita di peso non può risolvere la depressione”. (Continua dopo la foto)



Kelly lascia una figlia. E, racconta ancora il marito, proprio quando è diventata mamma ha avuto un tracollo: "Kelly ha sofferto per la maggior parte della sua vita. All'esterno, era molto frizzante e sicura e aveva molti amici. Ma dentro, stava lottando. Dopo la nascita di nostra figlia, si è come paralizzata. Però è riuscita a superare i problemi di depressione post-parto. O almeno così pensavamo”. Poi l'operazione di bypass gastrico che tutti pensavano avesse degli effetti positivi su di lei.

"Speravamo che dopo il bypass gastrico, Kelly avesse trovato la felicità che desiderava – prosegue il 37enne - Ma la sua depressione ha avuto la meglio. Spesso mi sveglio la notte e mi viene in mente il giorno in cui l’ho trovata così…”. Dall’unione di Gareth e Kelly è nata Jess, che ora ha 14 anni e dirle che sua madre non c'era più "è stata la cosa più difficile che abbia mai dovuto fare”, confida l’uomo che ora si sente in colpa “di non essere riuscito a salvare Kelly, di non avere intuito ciò che poteva succedere. Ma allo stesso tempo, so di aver fatto tutto il possibile” .

Dopo il tentativo di suicidio, Gareth era riuscito a farla desistere e da allora lei aveva cominciato la terapia. Un paio di giorni dopo, però, Kelly si è svegliata durante la notte e ha detto al marito che “aveva bisogno di stare da sola giù”. Gli ha promesso che sarebbe tornare a letto “entro un'ora”, ma non l'ha mai più raggiunto. E quando, al mattino, l'uomo si è reso conto che non era al suo fianco è corso di sotto e fatto la scoperta tremenda: Kelly era senza vita sul pavimento. Non c'era più niente da fare per lei.A seguito della sua morte, la famiglia ha istituito la 'Kelly's Legacy' per aumentare la consapevolezza dei problemi di salute mentale.

