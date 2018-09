“Per te”. Carlotta, morta in un incidente: il gesto dolcissimo della sorella 

Ha perso la vita il 5 luglio del 2017 tra Trepuzzi e Surbo. Carlotta Angelica Martella, 19 anni, di Surbo, si trovava in macchina insieme al fidanzato, poi lo schianto su un muretto e il volo dal finestrino che non le ha lasciato scampo. A un anno di distanza da quel tragico giorno, Andrea Celeste Martella, ha onorato il suo ricordo realizzando il sogno della sua adorata sorella. Nella cittadina di Surbo, un piccolo centro in provincia di Lecce, è nata la scuola di danza e teatro “Carlotta Martella”. ''Mia sorella voleva aprire una scuola di danza. Lo diceva ed i suoi occhioni si accendevano, era il sogno della sua vita incagliatasi purtroppo per sempre nel fiore della giovinezza tra le lamiere contorte. Non è stato semplice, anzi tutt’altro, ma oggi credetemi, sono felice ed orgogliosa - racconta Andrea -. Sono riuscita con l’aiuto della mia famiglia e dei miei affetti più cari a portare a termine il nostro obiettivo. Ci siamo sorella mia, ancora più legate ed unite, una accanto all’altra come in un emozionante passo a due''. (Continua a leggere dopo la foto)



Ballerine fin da piccole con un’infinita passione per la danza, le due sorelle non perdono occasione di coltivare la loro arte. La danza per loro era, è e sarà “fonte pura, ossigeno”, racconta Andrea Celeste. Ma il destino è crudele e la vita di Carlotta viene spazzata via in un attimo, su quella strada che tutti i giorni percorreva per uscire con le amiche, con il fidanzato e per andare alle lezioni di danza. Dopo la scomparsa di Carlotta il pensiero è subito volato a lei e al su sogno, quello di aprire una scuola di danza.

La sede si trova in via Lecce. Ci saranno corsi di danza classica, moderna, contemporanea ed hip hop, gioco-danza per bambini e balli di gruppo per adulti. I maestri saranno la sorella di Carlotta Andrea Celeste Martella, Emiliana Mariano ed Alessio Perrone, oltre a tante collaborazioni con maestri di fama internazionale. ''Tutto quello che avverrà nella scuola dedicata a Carlotta, sarà fatto per celebrare l’amore; l’amore per la danza e per la vita'', ha raccontato ancora Andrea Celeste.

''Il desiderio più grande è quello di mantenere vivo il suo ricordo e far conoscere alle nuove generazioni Carlotta come persona e come ballerina. Grazie alla nostra maestra di danza Emiliana Mariano che per prima ha dedicato la scuola che ci ha visto crescere a Carlotta. A oggi oltre alla sede di San Cesario, inizia l’era della nuova sede a Surbo. Grazie a lei - ha concludo Andrea - che ci è vicina da sempre e tutti coro che ci hanno supportato''.

È morta nello studio tv, in diretta. L’ospite famosa parla, poi ecco che succede