“5 milioni al Gratta e Vinci!”. Tutto falso. E il motivo della recita vi lascerà basiti

Gratta e Vinci: chi non sogna di sbancare il lunario così, grattando semplicemente una decina di numeri dopo aver speso pochi euro? Alcune vincite cambiano la vita. Come quella di 5 milioni di euro registrata qualche giorno fa a Grosseto, in Toscana. La dea bendata ha baciato una donna, residente in città, che ovviamente è rimasta anonima ma che nel locale dove ha acquistato il biglietto vincente spendendo venti euro, ha avuto una reazione talmente 'forte' da finire su tutti i quotidiani. Come biasimarla: quando si è resa conto di aver vinto quella cifra abnorme, ha avuto un malore. È svenuta e si è accasciata sul pavimento della tabaccheria che si trova a due passi dal tribunale di Grosseto. È stata subito soccorsa dal personale e quando si è ripresa, ha condiviso la sua gioia con i titolari del negozio. Poi è andata via. "Si tratta di una cliente che vuole rimanere anonima - ha raccontato poi il proprietario della tabaccheria in questione all'Ansa - Una signora che si merita tutta questa fortuna perché è davvero una persona perbene". (Continua dopo la foto)



Un'altra vincita recente e degna di nota è quella avvenuta ad Arezzo, sempre in Toscana. Il fortunato in questione, che ha vinto un milione di euro sempre grazie a un Gratta e Vinci, non è svenuto, ma si è premurato di ringraziare con un biglietto l'edicolante che gliel'aveva venduto. Un gesto insolito e originale. Marco Gagliardi della Paper&Co del Centro Coop aretino ha raccontato all'agenzia Agimeg la sua sorpresa nel leggere queste parole, scritte dal cliente sconosciuto: “Ci hai cambiato la vita, grazie”.

La storia che stiamo per raccontarvi, riportata dal Corriere della Sera, è molto diversa. C'entrano sempre un biglietto Gratta e Vinci e una vincita milionaria, ma falsa. Un uomo di origine egiziana di 55 anni si è infatti inventato di aver vinto 5 milioni e ha mandato avanti questa farsa per un anno e mezzo. Ha persino lasciato il suo lavoro da pizzaiolo per dare ulteriore forza alla sua storia, raccontando di essere ancora in attesa dell’accredito dei soldi sul conto corrente. La moglie, però, a un certo momento ha iniziato a sospettare.

Per tenere a bada i sospetti della donna, ha finto di essere stato sequestrato da una banda di ladri interessati ai suoi soldi e denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine, scrive ancora il Corriere. Era lo scorso 24 agosto. Ai carabinieri ha detto di essere stato aggredito sotto casa e minacciato da uomini dell’est Europa. I militari della tenenza di Pero hanno accertato che in effetti la notizia della sua vincita era nota in paese e hanno disposto servizi di sorveglianza per l’egiziano ma poi, anche grazie a una verifica alla Lottomatica, hanno scoperto che la vincita era una balla. E ora lui dovrà rispondere all'accusa di simulazione di reato e procurato allarme. Ma perché si è inventato di aver vinto quella somma? Come poi confermato dallo stesso 55enne, ha portato avanti la messa in scena per evitare la separazione dalla moglie e la perdita dell'affido dei figli. Messo alle strette dai militari, l'uomo ha ammesso: "Sapevo che sarebbe finita ma ogni giorno in più con i miei figli era importante".

Gratta e vinci, avete mai notato un 'segnetto'? Occhio: ecco che significa. Hanno scoperto tutto