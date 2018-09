“Ma cosa diavolo…”. Sale in auto, parte e poco dopo è choc totale: cosa c’era

Non sarà facile da dimenticare questa giornata per una donna residente ad Alcorcòn, centro urbano alle porte di Madrid. Come ogni giorno la signora ha raggiunto il garage, è salita sull'auto e appena uscita per strada, ha notato che ai suoi piedi, attorcigliato tra i pedali, c'era un serpente. La donna, terrorizzata dall'animale è fuggita dall'auto (lasciandola ancora in moto) e ha avvisato la polizia locale. Come riporta il quotidiano online locale 20minutos.es, l'episodio è avvenuto lo scorso weekend ad Alcorcòn, centro urbano alle porte di Madrid: a intervenire sono stati gli uomini della polizia locale, che hanno spento e chiuso l'auto, portandola in un deposito dove poi l'animale è stato catturato dalle guardie zoofile cittadine. Ciò che rende ancora più inquietante la vicenda è la ricostruzione fatta dalla polizia di Alcorcòn, sulla base della testimonianza della donna. (Continua a leggere dopo la foto)



Mentre usciva dal garage, infatti, l'automobilista aveva notato qualcosa sul parabrezza e, credendo che fosse un piccolo ramo, l'aveva preso in mano e gettato a terra senza neanche accorgersi che si trattava di un serpente. In qualche modo, però, il serpente era riuscito a rientrare nell'abitacolo. Ad ogni modo, dopo l'intervento delle guardie zoofile è stato accertato che non si trattava di una specie velenosa. Solo pochi giorni fa, in Italia, precisamente a Bergamo, la polizia si è trovata davanti a un caso molto simile.

Questa volta l'animale ha trovato ospitalità nel mezzo dei volontari Auser di Seriate, nascondendosi nella scatola del cambio. Rapido e sostanzialmente imprendibile, il serpente si è intrufolato all'interno dell'abitacolo passando dal foro sei pedali e lì è rimasto fino alla scoperta. Una volta notato l'animale, l'automobile è stata trasportata un un'officina meccanica per recuperare il serpente. Secondo le notizie dei quotidiani locali, sarebbe stata una biscia di acqua dolce l'ospite inusuale che i volontari dell’Auser di Seriate hanno scoperto all'interno dell'auto.

Una biscia, dicevamo, del diametro di circa quattro centimetri e lungo almeno settanta. Il fatto è successo lunedì 11 settembre davanti alla clinica San Francesco in via IV Novembre, a Bergamo: l’animale, rimasto intrappolato per qualche secondo tra il portellone posteriore e il lato sinistro del mezzo, potrebbe essersi intrufolato mentre l’auto era parcheggiata davanti alla sede dell’associazione, non lontano dalla riva del Serio.

