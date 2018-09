“Non ci credevo”. Vince 1 milione al Gratta e Vinci, poi il gesto spiazzante

La dea bendata colpisce ancora. Qualcuno, grazie a un Gratta e Vinci, sta per iniziare una nuova vita. La fortuna gira e stavolta si è fermata ad Arezzo, in Toscana, dove grazie a un biglietto di lotteria istantanea è stata registrata la vincita di un milione di euro. Avete letto bene: un milione di euro. Il fortuntato ha tentato la svolta acquistando un '100X', che è un Gratta e Vinci che costa 20 euro in cui si moltiplica (fino a cento in questo caso) la cifra del premio corrispondente. Come spesso accade, non si sa chi sia il neo milionario che tra poco, se non è già successo, vedrà lievitare il suo conto corrente in banca. È rimasto anonimo il fortunato vincitore (o vincitrice, non è dato saperlo) che ha comprato il tagliando ad Arezzo. Chiunque sia, tuttavia, ha trovato un modo molto originale per farsi vivo nel punto vendita dove ha acquistato quel biglietto 100X che vale ben un milione di euro. A raccontare questo curioso particolare è stata l'agenzia Agimeg. (Continua dopo la foto)



Pur rimanendo nell'anonimato, il vincitore del Gratta e Vinci in questione ha pensato quantomeno di ringraziare l'uomo senza il quale tutto questo, cioè la vincita milionaria, non sarebbe accaduto. Ovvero il titolare dell'edicola Paper&Co del Centro Coop di Arezzo. Lui si chiama Marco Gagliardi e all'agenzia Agimeg ha raccontato la sua sorpresa nel venire a scoprire che proveniva proprio dalla sua attività un Gratta e Vinci milionario. Con un gesto che non è affatto da tutti.

"Ho trovato nella cassetta della posta la fotocopia del biglietto vincente con sopra scritto 'Ci hai cambiato la vita, grazie' – spiega Gagliardi - È una grande emozione pensare di aver contribuito, nel mio piccolo, a cambiare la vita di una persona. Non conosco il vincitore, ma se lo incontrassi, oltre a congratularmi, gli proporrei di organizzare una bella cena per festeggiare insieme. Che dire… se toccasse a me una vincita del genere potrei sistemare tante piccole cose e perché no …vivrei forse la vita con un pizzico di leggerezza in più”.

Dall’inizio dell’anno in Toscana il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per più di 286 milioni di euro, si legge ancora su Agimeg, mentre in tutta Italia nello stesso periodo di riferimento ha distribuito vincite per un importo complessivo di oltre 4 miliardi di euro con un incremento del 2% rispetto al 2017. Sul fronte SuperEnalotto, invece, il famigerato 6 continua a sfuggire. Il jackpot ormai sfiora i 37 milioni di euro, il più alto d'Europa. L'ultimo 6 è quello uscito lo scorso mese di giugno: dall'inizio dell'anno anno sono stati centrati due ‘6’, uno a Caltanissetta e uno con la Bacheca dei Sistemi per un totale di 181,5 milioni di euro.

