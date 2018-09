Non è la prima volta che capita una vicenda del genere, anzi, a scanso di equivoci è giusto dire che capita più spesso di quanto si possa immaginare. Il caso più eclatante fu quello di Lorena Bobbit che la sera del 23 giugno 1993 tagliò il pene di suo marito mentre dormiva nella loro casa di Manassas, in Virginia. Poi prese l'auto e lanciò la parte del corpo amputata fuori dal finestrino. La polizia lo cercò accuratamente, lo trovò e fu ricucito chirurgicamente. Nelle prime dichiarazioni alla polizia la donna spiegò che aveva tagliato il pene perché suo marito “arriva all'orgasmo senza aspettarmi: è egoista”.

Successivamente sostenne che il marito abusava di lei, la picchiava e rincasava sempre tardi e ubriaco e quella sera, come ormai succedeva da troppo tempo, lui abusò di lei e poi si addormentò come nulla fosse. Come molti ricorderanno la Bobbit fu accusata di "lesioni volontarie", venendo assolta nel 1997 poiché aveva provato un impulso irresistibile a ferire suo marito. Le fu comunque ordinato di passare 45 giorni in una clinica psichiatrica. John dovette rispondere alle accuse di violenza che derivavano dalle dichiarazioni di Lorena.



In questi giorni invece, la protagonista di una storia drammaticamente simile, è un'insegnante kenyota, arrestata con l'accusa di aver evirato l’ex fidanzato e di averne poi scaricato il pene nella tazza del bagno. Jane Wanjiku, insieme ad almeno un complice, avrebbe rapito Paul Kyande da una discoteca dopo averlo narcotizzato aggiungendo qualche sostanza al suo drink, secondo la polizia. Un uomo, Joshua Ngugi, è stato arrestato dopo aver presumibilmente aiutato Wanjiku a versare acido negli occhi della vittima prima di tagliargli l’organo sessuale nella sua casa a Kinoo, in Kenya, il mese scorso.

Kyande è ora ricoverato in “gravi condizioni” al Kenyatta National Hospital di Nairobi, hanno fatto sapere gli agenti. “I medici non sanno ancora se riusciranno l’organo dell'uomo al suo corpo', ha detto una fonte della polizia. La Direzione per le Indagini criminali in Kenya dice che la donna e il suo complice sono stati arrestati mentre partecipavano a dei colloqui per un lavoro in un albergo nella contea di Kwale usando nomi diversi da quelli delle loro carte d'identità. Sono attualmente detenuti in custodia e compariranno in tribunale a Nairobi il lunedì. Un terzo sospetto è ancora in libertà per la sconcertante aggressione, ha detto la polizia.

Secondo gli investigatori, Manjiku era un’insegnante di scuola secondaria e si ritiene che la vittima fosse il suo ex fidanzato. "L'abbiamo incontrata mentre si preparava a fare un colloquio di lavoro presso il resort", ha detto un agente al giornale locale Sunday Standard. "Deve aver agito perché spinta dal desiderio di vendetta nei confronti della vittima dopo che la loro storia d’amore è finita male” ha aggiunto il poliziotto. Una vicenda davvero atroce, non c’è che dire.

