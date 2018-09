“Una mattanza”. Uccide 3 figli, moglie e suocera. La ‘giustificazione’ choc

Un uomo di 24 anni, Anthony Harvey, ha sterminato tutta la sua famiglia, nella zona di Perth, in Australia. I corpi massacrati delle sue due gemelle di 2 anni, Alice e Beatrix, Charlotte di tre anni, di sua moglie Mara, 47 anni, e della nonna delle bimbe, Beverley Quinn, che ne aveva 74, sono stati ritrovati dopo una settimana. Li ha lasciati in casa, poi il ripensamento. Dopo sette giorni di fuga il ventiquattrenne ha deciso di recarsi dalla polizia per confessare la strage. La coppia gestiva un’attività di giardinaggio a Morley, cittadina a nordest di Perth. La polizia locale ha fatto sapere ai media che sono state usate diverse armi per finire le vittime, da pistole a coltelli. Anthony sarebbe inoltre rimasto diverse giorni in casa con i cadaveri prima di consegnarsi alle autorità a Karratha, una città ad oltre 15 ore di distanza da dove è stata trovata la famiglia. Mara e Anthony avevano 17 anni di differenza ed avevano annunciato il loro fidanzamento nel 2014. (Continua a leggere dopo la foto)



Dopo soli sei mesi era nata la loro primogenita, Charlotte, tre anni. L’attività Anthony l’aveva avviata sfruttando la vendita di alcune proprietà della moglie. Gli amici di Mara hanno raccontato che già in passato non era stata fortunata nelle relazioni con gli uomini. La coppia aveva 17 anni di differenza e avevano iniziato la loro relazione dal 2014, la prima figlia era nata dopo soli sei mesi dal fidanzamento ma i due sembravano amarsi ed essere una coppia affiatata.

La donna è stata descritta da tutti come una madre amorevole e grazie alla vendita di alcune sue proprietà i due avevano aperto questa attività che però nell'ultimo periodo aveva iniziato ad avere delle difficoltà. Il commissario della polizia locale, Chris Dawson, ha detto ai media che la strage sarebbe stata compiuta “non solo con una pistola, ma con diverse armi". “Stiamo parlando di uno strumento smussato e sono stati usati coltelli", ha detto. L’agente ha detto che moglie e suocera sarebbero state uccise in cucina e le bambine in altre stanze della casa.

Harvey è rimasto a casa per un "numero di giorni" prima di consegnarsi alla polizia alla stazione di Karratha, una città ad oltre 15 ore di distanza da dove è stata trovata la famiglia. "È stata sfortunata in amore prima di incontrarlo", ha detto un amico a WA Today. "Quando l’ha incontrato è stato come dire ‘Sì, finalmente può mettere su famiglia’". Un altro amico ha detto che Mara era una “madre amorevole” e una "bella persona.

