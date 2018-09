Tragedia il giorno del matrimonio: muore poche ore prima del sì

Destino crudele. Non ha fatto in tempo Jennie, giovane mamma di cinque figli, a coronare il suo sogno, quello di sposare l'amore della sua vita, la sua "anima gemella". Il cancro ha fatto prima: se l'è portata via a 32 anni, quando aveva ancora tutta la vita davanti e non le ha dato nemmeno il tempo di convolare a nozze con il compagno, il coetaneo Francis Yule. Jennie, scozzese e originaria di Dundee, è morta poche ore prima del sì, proprio il giorno del suo matrimonio, quello che sognava da anni e che, visto che la malattia stava diventando sempre più aggressiva, aveva anticipato. Ma è stato comunque vano il tentativo di questa mamma 32enne: se ne è andata per sempre sabato mattina,poche ore prima di diventare ufficialmente la moglie di Francis, come spiega il Daily Record. Il cognome del futuro marito, Yule, in realtà, l'aveva già preso ma il suo desiderio più grande era quello di sposarsi. (Continua dopo la foto)



Per questo motivo a luglio scorso, quando i medici le avevano comunicato la notizia devastante della sua malattia terminale Jennie aveva affrettato i tempi. Era tutto pronto per la cerimonia e il ricevimento, ma quella brutta bestia del cancro non le ha concesso nemmeno qualche ora felice prima di portarsela via per sempre. La sua famiglia ha scelto comunque di riunirsi per omaggiare Jennie e a quello che doveva essere il suo ricevimento di nozze. E Francis ha rivelato di aver infilato la fede nuziale al dito di Jennie poco dopo la sua morte.

"Lei era molto più forte di me nonostante tutto questo - ha detto - Qualche volta scherzavo, le dicevo che era fatta d'acciaio. Era tornata a casa lo scorso venerdì dall'ospedale. Aveva programmato di arrivare all'altare con le sue damigelle, ma non era in condizioni". Le condizioni di Jennie sono infatti peggiorate nelle prime ore di sabato scorso, quindi è stata riportata all'ospedale e lì, poco dopo, è deceduta. "Jennie era la mia anima gemella. Anche se non siamo riusciti a celebrare la giornata come avevamo programmato, sarà sempre il giorno del nostro matrimonio”, ha aggiunto Francis, distrutto dal dolore.

Eppure a maggio sembrava che la salute di Jennie fosse migliorata. Ma poi il cancro all'utero è tornato e si è diffuso al fegato, ai polmoni, ai linfonodi e alle ossa. "In 10 settimane le è stato detto che era una malata terminale, eravamo tutti devastati", ha detto il patrigno di Jennie, Brian Lyndse, aggiungendo che la famiglia era stata "sopraffatta" dal modo in cui tutti hanno contribuito a raccogliere fondi per il suo "matrimonio da sogno". "La memoria di Jennie vivrà attraverso i suoi figli. Tutti noi possiamo vedere le caratteristiche di Jennie nei suoi bambini. Nonostante tutti i suoi problemi di salute, ha fatto in modo che la sua famiglia venisse sempre per prima”, ha concluso Brian.

