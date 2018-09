Senzatetto sorpreso a rovistare nell’immondizia. Ed ecco cosa rischia adesso

Sarà capitato più o meno a tutti di vedere qualcuno rovistare nella spazzatura. Un'immagine triste, simbolo di quella fetta di persone, purtroppo sempre più grande, che non hanno da mangiare e, il più delle volte, nemmeno un tetto. E il cuore si fa stretto al solo pensiero. Difficile che si pensi a un furto, a una sottrazione di qualcosa gettata via da altri. Verrebbe da dire impossibile, non difficile, se non fosse successo proprio questo. In Italia. A Rimini per la precisione dove, come riporta Il Resto del Carlino, un senzatetto di 48 anni è stato sorpreso a rovistare in un bidone dell'immondizia e questo suo gesto ha avuto conseguenze a dir poco inaspettate. L'uomo è stato infatti denunciato per furto dagli agenti della polizia municipale perché attingeva da un cassonetto dell'immondizia. Furto con l’aggravante di aver rubato cose esposte alla pubblica fede. A presentare la denuncia è stata una residente di via Darwin che aveva notato che il suo secchione per la differenziata veniva manomesso dal clochard. (Continua dopo la foto)



Dopo essersene accorta, continua il quotidiano, la donna ha cominciato a tenere d'occhio il 48enne che con i suoi occhi aveva visto puntellare il contenitore con una sorta di bastone per tenerne aperto il coperchio, quindi frugare all'interno per asportare qualcosa. Evidentemente ha giudicato quel gesto che a molti farebbe solo compassione come una sorta di furto, quindi ha voluto cogliere sul fatto quell'uomo sconosciuto. Ha preso la macchina fotografica, si è appostata in finestra e l'ha immortalato mentre frugava nel bidone.

Prove alla mano, la donna si è poi recata al comando della polizia municipale. Nelle foto della signora si vedeva una busta di plastica che sporgeva dal coperchio del bidone e un uomo di spalle che dopo avere bloccato il coperchio del cassonetto vi rovistava dentro. I vigili, si legge ancora, si sono quindi rivolti a Hera, l'azienda addetta alla raccolta dei rifiuti, che ha poi confermato che sì, un cassonetto di via Darwin era stato danneggiato e precisato poi che il senzatetto in questione aveva portato via cose esposte alla pubblica fede.

A quel punto gli agenti della municipale non hanno potuto far altro che andare fino in fondo a questa storia e si sono messi sulle tracce di quell'uomo. Tenendo sotto controllo via Darwin sono riusciti a risalire all'autore del 'furto' cogliendolo in flagrante. L'hanno fermato e identificato, scoprendo che si trattava di un 48enne riminese che, prosegue Il Resto, oltre ad arrangiarsi per vivere, soffriva anche di qualche disagio psicologico. La denuncia, tuttavia, è scattata comunque e ora il senzatetto rischia di dover rispondere di furto e di violenza sulle cose.

