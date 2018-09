Sesso orale in auto. Beccati (e arrestati): scandalo, chi è la coppia di insospettabili 

È stato un passante a chiamare la polizia per segnalare due uomini intenti a fare sesso all’interno di un’auto, in pieno giorno e per di più a poca distanza da un parco giochi per bambini. Ma lo choc è stato doppio quando la coppia di agenti li hanno identificati. Si trattava di Diego Berrio, 39 anni, e Edwin Cortez, di 30. Entrambi preti cattolici dell'Arcidiocesi di Chicago. Il primo era totalmente nudo, mentre il secondo gli stava praticando del sesso orale. Come riporta il Mail Online, i due uomini sono stati arrestati con l'accusa di comportamento osceno e lascivo. Cortez, sorpreso completamente nudo, è stato anche accusato di esposizione indecente. I due prelati intenti nel rapporto orale sono stati segnalati alla polizia da un passante. La macchina era parcheggiata vicino a un parco giochi per bambini. Cortez e Berrio risiedono entrambi nella missione di San Juan Diego a Chicago e quando sono stati scoperti hanno subito fornito le loro generalità dicendo anche di essere due preti. (Continua a leggere dopo la foto)



''La loro professione è irrilevante - ha detto il portavoce della polizia di Miami Beach - Stavano violando la legge alla luce del giorno e tutti potevano assistere a quella scena, compresi i bambini. C'è un tempo e un posto per tutto - ha concluso l'agente - e questo certamente non era il tempo e il luogo adatto''. Berrio e Cortez sono stati arrestati, e dovranno rispondere davanti al giudice di atti osceni e comportamento lascivo.

Nel 2016, i predicatori islamisti e vicepresidenti dell'ala intransigente del partito per la ''Giustizia e lo sviluppo del Marocco'' Moulay Omar Benhammad e Fatima Nejjar erano stati beccati mentre se la spassavano in auto. Per questo erano stati sospesi dal partito per aver commesso "un errore molto grave". Lui, 63 anni, sposato e padre di sette figli, insegnava Studi islamici presso la Facoltà delle arti di Rabat ed era membro di un'associazione per l'insegnamento del Corano ai bambini.

L'uomo era anche conosciuto per aver emesso una fatwa sullo "scambio di parole d'amore via Facebook". Lei, 62enne vedova e madre di sei figli, all'epoca del fattaccio era molto impegnata nella diffusione del Corano e paladina di un comportamento molto casto. Basti pensare che in uno dei suoi video on line invitava le ragazze a non sedersi al posto dei maschi e a non ridere davanti a loro, perché questi comportamenti segnano "l'inizio della fornicazione".

