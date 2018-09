“Allucinante…”. Incinta di 3 gemelli posta la foto del suo pancione e sciocca il web

La gravidanza è sicuramente un momento magico per ogni donna. È pura meraviglia sapere che all’interno del corpo un nuovo essere umano si sta sviluppando. È meraviglioso, per una mamma, prendersi cura di quel bimbo ancora prima che sia nato. Poi, non si può negare, la gravidanza è anche un bel po’ stressante: una donna vede il suo corpo cambiare, si sente gonfia, non entra più nei vestiti, ha la nausea. Per non parlare delle rinunce che si devono fare: non si può mangiare quello, non si può mangiare quell’altro, non si può bere alcol. Insomma, pesantino. Ma per una buona, anzi, ottima, causa. Per quanto riguarda il rapporto coi social in gravidanza, ogni donna è diversa: c’è chi ama postare le foto del proprio pancione in rete e chi invece preferisce non farlo. Maria, di Copenaghen, per esempio, è una di quelle donna che ama postare le foto del suo pancione sui social network. Non solo: ha anche aperto una pagina Instagram dedicata. Continua a leggere dopo la foto

Sapete come l’ha chiamata? Triplets of Copenaghen. Già, perché la nostra eroina Maria aspetta 3 gemelli. E ha una pancia gigantesca. E molto strana rispetto alle altre mamme. No, non dipende solo dalla grandezza della sua pancia, dipende anche dalla “consistenza”. Maria, che a giorni darà alla luce due femminucce e un maschietto, ha una pancia drittissima. Che non cala, come in vece calano le pance delle altre. Maria ha deciso di raccontare gli alti e bassi della sua gravidanza gemellare. Continua a leggere dopo la foto

Maria, che ha 36 anni, ha deciso di rendere le altre mamme partecipi del suo momento magico e difficile allo stesso tempo. Così, nei 9 mesi, ha postato molte foto della sua pancia e ha aggiornato i suoi follower su ciò che le accadeva. Tantissime volte, per esempio, ha parlato della sua pancia “strana”. Oltre che enorme, strana. Ma in che senso? “Che viaggio, che è stato” ha scritto in uno dei suoi post Maria. Continua a leggere dopo la foto

“Dallo choc nel sapere che ero incinta di 3 gemelli, alle reazioni delle persone nel vedere la mia pancia, devo dire che niente è più come prima”. E ha aggiunto: “Sono contenta di aver fatto un bel collage della mia pancia che, in questi mesi, è cresciuta tantissimo. È strano tuttora avere una pancia così grande ma la cosa più strana è che la pancia resta dritta e non cala come le altre pance”. Pazzesco, guardate qua.

