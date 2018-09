Una vera e propria tragedia aerea si è verificata in Sud Sudan con un medico italiano, Damiano Cantone, 32 anni di Catania, fra i sopravvissuti (un miracolo!), ma ovviamente ferito. Un aereo con a bordo 23 passeggeri, si è schiantato nel lago Yirol. Le vittime sono 19, tra cui tre bambini, e i feriti 4, tra cui appunto il medico del Cuamm che, originario di Catania è stato in servizio a Padova. Avrebbe subito un grave trauma al collo. Tra i morti, Simon Adut, il vescovo anglicano di Yirol. Gli altri superstiti sono due bimbi e un altro uomo. Damiano Cantone è in buone condizioni e rientrerà presto in Italia. Lo rende noto il Cuamm, ong di Padova che organizza il lavoro di medici volontari in Africa, e che ha comunicato l'identità del nostro connazionale dicendo che "è cosciente e che è un vero miracolo che si sia salvato. Il dottor Cantone era diretto all'ospedale di Yirol - spiega una nota del Cuann - per prestare servizio insieme a 'Medici con l'Africa' del Cuamm che supporta la struttura dal 2007 a favore della salute di mamme e bambini". (Continua a leggere dopo la foto)

"Con grande sollievo, seppur addolorati per le tante vittime e le loro famiglie, confermiamo che le condizioni di Cantone sono buone e che il medico non è in pericolo di vita. Verrà trasferito a Juba e rientrerà presto in Italia". Il velivolo era partito dall'aeroporto di Juba, la capitale del Sud Sudan, quando è avvenuto l'incidente, informa il ministro dell'Informazione Aquek. "C'erano persone ovunque", ha detto riferendosi al luogo dello schianto a Yiro. Sull'episodio è stata aperta un'inchiesta e al momento le cause restano da accertano anche se in molti puntano il dito sulla scarsa visibilità. (Continua a leggere dopo la foto)

"Al momento dell'atterraggio c'era una fitta nebbia e quando ha cercato di virare per mettersi sulla linea della pista, l'aereo si è schiantato nel lago Yirol", ha detto il ministro dell'Informazione dello Stato, Abel Aquel, scrive la Bbc online. "Tutta la città è sotto shock, i negozi sono chiusi e alcune salme sono state già restituite ai parenti per la sepoltura", ha aggiunto. Immagini postate su Twitter da Radio Miraya mostrano il relitto in acqua mentre i pescatori locali usano le canoe per cercare di aiutare le squadre di soccorso a localizzare le vittime. (Continua a leggere dopo la foto)

L'Unità di crisi della Farnesina, in coordinamento con l'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba, si sono immediatamente attivate e seguono la situazione, dando assistenza - anche tramite la missione Unmiss - all'italiano sopravvissuto all'incidente. Lo si apprende da fonti della Farnesina interpellate al proposito. Secondo le prime informazioni il medico, che lavora per il Cuamm-Medici con l'Africa, una ong con sede a Padova, è in viaggio verso Giuba, città dalla quale dovrebbe poi essere trasportato a Kampala o a Nairobi.

