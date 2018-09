E ci mancava di vedere una bella rissa tra donne, due celeb per giunta! Con tanto di video assurdi dai quali si percepisce una confusione generale e persone che gridano. A riportare la news, che ha innescato immediatamente un enorme filone di commenti sulla lite tra Cardi B e Nicki Minaj alla New York Fashion Week, sono TMZ e E-News. Stando a quanto affermato da alcuni testimoni, Nicki Minaj si trovava alla festa, chiacchierando con alcuni ospiti, quando all'improvviso Cardi B sarebbe arrivata urlando e inveendo nei suoi confronti. Alcune immagini apparse sui social media hanno poi immortalato la moglie di Offest lanciare una scarpa rossa con tacco vertiginoso verso la rivale. Dopo pochi minuti sembra che Cardi B sia stata accompagnata all'esterno della struttura, con il volto segnato da un vistoso livido in corrispondenza dell'occhio sinistro. La notizia ha iniziato immediatamente a rimbalzare sui social media e, pochi minuti dopo, a fornire una spiegazione in merito all'accaduto è stata proprio Cardi B con un post su Instagram, in cui, senza fare il nome della Minaj, sostiene di aver tollerato molte offese, ma di non poter sopportare commenti e parole fuori posto su sua figlia e la sua capacità di essere madre. (Continua a leggere dopo la foto)

Questo il senso di ciò che ha scritto: "Ho lasciato passare molto m**da, ho lasciato che mi mancassi di rispetto, ho permesso che mentissi in merito a me, insultare il modo in cui mangio! Hai minacciato altri artisti dicendogli che se avessero lavorato con me avresti chiuso con loro. Ho permesso che dicessi tante cose sul mio conto. Mi sono rivolta a te una prima volta, l'ho fatto una seconda e ogni volta ti sei tirata indietro. Ma quando tiri in ballo mia figlia, o approvi commenti su di me come madre, o fare commenti sulle mie capacità di prendermi cura dei miei figli, allora lì tutto va a farsi fottere! Ho lavorato duramente e sono arrivata troppo lontano per permette a qualcuno di criticare il mio successo. Le stro**e parlano di queste stro***te, ma poi in pubblico hanno paura. Tutto questo schifo è solo intrattenimento e spettacolo". (Continua a leggere dopo la foto)

Dall'altra parte non è arrivato alcun commento di Nicki Minaj, il cui silenzio si presume sarà solo momentaneo. Contrariamente a quanto fatto dalla collega, il solo post pubblicato nelle ore successive alla lite con la sua rivale la vede immortalata in una fotografia scattata proprio in occasione del NYFW party di ieri, senza alcun riferimento alla lite con Cardi B. Che tra le due non scorresse buon sangue, lo si era intuito già in passato. Era lo scorso aprile quando Nicki Minaj, dopo la pubblicazione delle due nuove canzoni "Barbie Tingz" e "Chun-Li, aveva rilasciato queste dichiarazioni in un'intervista, riferendosi alla sua collaborazione con i Migos e, appunto, con Cardi. (Continua a leggere dopo la foto)

"Ha fatto una sola cosa che ha molto, molto, molto ferito i miei sentimenti ed è stata la prima intervista che ha fatto dopo l'uscita di ‘Motorsport […] Quando sono entrata in questo business, se un'artista femminile di una certa statura avesse fatto un featuring con me, avrei avuto solo belle parole e ringraziamenti. Invece nella prima intervista che ha fatto mi ha ferito perché sembrava così arrabbiata, continuava a dire ‘non ho sentito quel verso, lei lo avrà cambiato". In merito a quella produzione la Minaj aveva sottolineato di essersi sentita vittima di una specie di imboscata, convinta inizialmente che la collaborazione con il rapper Quavo, si è poi vista inserita nel progetto Cardi B senza aspettarselo.

Ti potrebbe interessare anche: "Te la fai con mio marito!". Rissa tra presentatrici lontano dalle telecamere



fbq('track', 'Gossip');