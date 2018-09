Uno scherzo finito nel più tragico dei modi: in un dramma familiare. Scherzo pericoloso e, alla luce dei fatti, sbagliato come l'ha definito la zia della vittima. Si chiamava Danielle Maragh e aveva compiuto 17 anni da pochissimo. Solo 3 giorni prima di quell'incidente che le è costato la vita. Lei voleva solo fare un dispetto a sua sorella, nasconderle il cellulare. La tragedia si è consumata ad Holloway, a nord di Londra. Danielle voleva nascondere lo smartphone della sorella minore, Shauna, sul tetto di casa. Ma qualcosa è andato storto. E infatti, secondo le ricostruzioni, la 17enne si sarebbe arrampicata sul lucernario dalla sua camera mansardata, finendo per perdere l'equilibrio e cadere a capofitto dal tetto di casa. Così è morta Danielle, come si legge su Metro Uk, che ricostruisce la storia, tutto quello che, stando ai racconti dei parenti, alle indagini svolte dalla polizia e ai referti del medico legale, è successo quella maledetta sera in casa Maragh. (Continua dopo la foto)



Come si legge sul quotidiano, quella sera Danielle stava studiando per l'esame di teoria per prendere la patente di guida nella camera che condivideva con la sorella Shauna, 14 anni. Poi le è venuta quella idea che ha finito per costarle la vita: prenderle il cellulare e nasconderlo in alto, sul tetto di casa. “Quel giorno – dice il padre, Charles - era piuttosto eccitata perché stava per fare l'esame teorico di guida. Non aveva voluto nemmeno uscire con noi a pranzo perché voleva restare a casa per studiare. Penso che fossero le 20 o le 21, lei venne nella nostra stanza. Dopo poco ho sentito un tonfo. Ho visto la mia finestra fracassata, ho guardato fuori e l'ho vista sul pavimento”.

È stato lui, quindi, a fare quella scoperta sconcertante: la figlia era priva di conoscenza, poteva solo percepire il suo respiro mettendole una mano davanti alla bocca. I paramedici sono stati chiamati alle 20.58, ma la 17enne è stata dichiarata morta sul posto alle 21.33. Il cellulare della sorella Shauna, un iPhone 7, sarebbe stato ritrovato solo qualche giorno dopo, proprio sul tetto di casa. “Mi sembra che tutte le prove puntino nella stessa direzione, ovvero che stava solo facendo uno scherzo a sua sorella. Scherzo che era orribilmente sbagliato”, commenta la zia Deborah.

Per il medico legale che ha eseguito l'autopsia la causa della morte di Danielle è stata un "grave trauma cranico"."C'erano segni di trauma devastante totalmente incompatibile con la vita. Tutti i risultati erano coerenti con una caduta da un'altezza significativa”, c'è scritto nel rapporto di un patologo. Danielle aveva solo 17 anni. Il padre la descrive come una ragazza che “era felice nella vita, faceva tante cose. Non ha mai perso un giorno a scuola. Era solo un'adolescente normale”.

"Trovato morto". Musica in choc: il cantante aveva solo 26 anni