Ormai non è più una novità: oggigiorno vedere formarsi coppie con una siderale differenza d'età non sorprende più. L'ultimo caso, ufficiosamente, è quello che vede protagonista il manager italiano Flavio Briatore che, nelle ultime ore, è stato paparazzato con Taylor Mega, giovanissima influencer italiana: tra i due ci sono ben 44 anni di differenza. In precedenza, l'imprenditore italiano ha avuto una lunga storia d'amore con Elisabetta Gregoraci: anche con lei una differenza d'età 'importante' che pare aver influito sulla durata del rapporto. Ma non è l'unico caso di giovani donne al fianco di 'uomini affermati' . Alto esempio? Silvio Berlusconi: il Cavaliere, da qualche anno, ha una storia d'amore con Francesca Pascale. Tra i due la differenza d'età è notevole e recentemente si è vociferato di una possibile crisi: la coppia non si vede più insieme da molto tempo. (Continua a leggere dopo la foto)



Queste storie d'amore sembrano destinate a non durare. E ci sono casi dove è l'uomo a decidere di troncare. Come quello che vede coinvolto un noto attore russo: parliamo di Ivan Krasko, protagonista di 140 film sovietici. L'uomo, 87 anni, si è sposato nel 2015 con una donna ventisettenne, Natalia. La differenza d'età tra i due, dunque, è parecchio notevole: 60 anni. Ma il motivo della rottura? Presto detto: dopo aver convolato a nozze, la donna ha rifiutato da subito di andare a letto con Krasko. (Continua a leggere dopo la foto)

Natalia, da subito, si è detta preoccupata di rimanere incinta: secondo la versione della giovane, infatti, la coppia non aveva i soldi per crescere un bambino né un posto dove stare. La rivelazione, però, appare in contrasto con quanto dichiarato da Krasko lo scorso anno: l'uomo, infatti, si era detto desideroso di avere figli con Natalia. Secondo quanto spiegato, però, la giovane moglie, cresciuta in una famiglia povera, non voleva lo stesso destino per i suoi figli. In più, l'elevata età di Ivan Krasko potrebbe portarlo a una morte improvvisa: "Non voglio diventare una madre single, i bambini significano responsabilità" ha più volte ribadito Natalia. (Continua a leggere dopo la foto)



Durante tutti gli anni del loro matrimonio, la coppia ha vissuto con il nipote di Krasko, a Mosca. Natalia ha detto di aver scoperto di essere divorziata solo durante una vacanza in Spagna, proprio qualche settimana fa. L'attore, invece, ha in programma di tornare dalla sua ultima moglie, Natalia Vyal. Si tratta della sua terza moglie nonché madre dei suoi due figli più giovani. Krasko ha già tre figli e due figlie dai suoi precedenti matrimoni e anche se è diventato nonno cinque anni fa, all'inizio di quest'anno ha insistito per una nuova paternità. Ma, a quanto pare, senza successo...

