Parto choc. “Spinga ora”, ma quel che vedono quando il bimbo nasce è horror puro

Un parto choc ha segnato per sempre la sua vita e ora Laura Gallazzi, 34 anni, non riesce a riprendersi. La donna era incinta del primo figlio ed era al settimo cielo perché non vedeva l’ora di conoscerlo e coccolarlo. Alla 25esima settimana, però, le si rompono le acque così corre in ospedale, al British Red Cross. Lì il personale specializzato le dice che ha avuto un prolasso del cordone. La donna è pietrificata. Non sa cosa fare o pensare ed è convinta che, per nascere il bimbo, le faranno un cesareo. E invece la decisione choc: la donna dovrà partorire con parto naturale.

Ad assisterla durante il parto c’è la dottoressa Vaishnavy Laxman che, mentre dice a Laura di spingere, tira le gambe del bimbo per facilitarne l’uscita. Quella manovra, però, è fatale: le gambe, le braccia e il tronco del piccolo Steven si staccano dalla testa che resta dentro l’utero. Santo cielo, una roba atroce. In pratica il dottore estrae il corpo del bimbo mentre la testa rimane nell’utero della donna che è sotto choc. Continua a leggere dopo la foto

Due medici, dopo questo abominevole incidente, sono costretti a fare un cesareo alla donna per tirare fuori dal suo utero la testa del bambino. Ma lo strazio non è ancora finito: la testa del bimbo viene riattaccata sul corpo del piccolo giusto il tempo necessario perché la sua mamma possa dirgli addio per sempre. Dopo aver appena visto. Assurdo. Secondo quanto riporta il Sun, però, si crede che il bimbo fosse morto già prima che il medico lo decapitasse durante quel parto lampo (e maldestro) durato appena 15 minuti. Continua a leggere dopo la foto

La donna ancora sconvolta ha raccontato quell’atroce momento al Sun: “La dottoressa si è seduta sul mio letto e mi ha detto che Steven non ce l’aveva fatta. Ho pensato che il motivo fosse per via della sua nascita prematura. Non sapevo cosa fosse successo, me lo hanno detto dopo un po’. Poi l’ho saputo e ho capito che non l’avrei mai perdonata”. Laura e suo marito Steve McCusker hanno provato per anni ad avere un bambino e aspettavano Steven con una gioia immensa. Continua a leggere dopo la foto

“Ma perché non mi hanno fatto il cesareo? Sono sconvolta, soffro, è tutta colpa loro che hanno voluto fare le cose di fretta”. Ora Laura ha anche un forte disturbo psichico, ovviamente provocato da quel parto choc. Di fronte ai giudici, la dottoressa ha sempre sostenuto di non avere alcuna colpa. Una storia allucinante che ci ha fatto venire i brividi. Di chiunque sia la colpa, chi restituirà a Laura il suo bambino? Chi potrà mai cancellare dalla sua memoria un fatto tanto drammatico?

“Non sapevo di essere incinta”. Il racconto assurdo di un parto choc. Aveva una taglia 42 e nessun sintomo

fbq('track', 'STORIE');