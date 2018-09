“Siamo arrivati a questo punto”. Tristezza infinita: cosa le è successo sul treno

Ci sono accortezze che non passano mai di moda. O meglio: non dovrebbero mai passare di moda. Chiamatela gentilezza o chiamatela più semplicemente educazione, perché quello è: lasciare il posto a sedere sui mezzi pubblici, ma anche altrove, a chi ne ha pià bisogno. Anziani e donne incinte, è ovvio, ma una mamma che sta allattando il proprio bambino non dovrebbe fare eccezione. Possibile mai che di tutte le persone che affollavano il vagone di un treno non ci abbiano pensato? Sì, è possibile perché è successo. Assurdo, vero? E invece è quello che è capitato a Kate Hitchens, una donna di 32 anni che viene da Pickford e che è mamma di due bambini, uno dei quali molto piccolo, di soli 6 mesi. Kate viaggia spesso sui mezzi pubblici con i suoi figli ma, ha raccontato, mai le è capitato di assistere a una scena così vergognosa. Scena che ha poi descritto in un post pubblicato sul suo profilo social con tanto di immagine. Questa: lei in piedi con il neonato in braccio e dietro tutta gente incurante e seduta. (Continua dopo la foto)



Succede tutto qualche giorno fa, quando Kate e i bambini hanno preso il treno che li avrebbe riportati a casa da Londra. Era l'ora di punta, dunque il vagone era strapieno di persone e lei in quel frangente ha dovuto allattare il suo bambino più piccolo. Peccato che nonostante fosse in evidente difficoltà, in piedi con un figlio attaccato al seno e l'altro, di 3 anni, per mano, a nessuno dei viaggiatori è venuto in mente che forse era il caso di lasciarle un posto a sedere.

Nessuno, ma proprio nessuno dei passeggeri le è venuto incontro offrendole il suo sedile. Ci rendiamo conto? Il viaggio è durato circa 35 minuti e per tutto quel tempo Kate è rimasta in piedi. C'è rimasta male e una volta arrivata a casa ha deciso di sfogare tutta la sua rabbia sui social, condividendo un messaggio in cui ha esortato le persone a essere più gentili, soprattutto quando vedono qualcuno in difficoltà. "Siamo arrivati al punto in cui una madre deve stare in piedi su un treno in corsa mentre allatta il figlio di 6 mesi e si contorce per tenere l'altro bambino fermo. Ero in evidente difficoltà, non sapevo dove tenermi", ha scritto.





Addirittura, racconta sempre questa giovane mamma, quando una donna si è alzata, un'altra passeggera che era vicino a lei si è affrettata pur conquistare quel posto libero e, subito dopo essersi seduta, ha messo le cuffie e ha chiuso gli occhi. Come se niente fosse. Non le capita mai di dover allattare sul treno, ma quel giorno la corsa che aveva programmato di prendere era stata cancellata. Un'esperienza avvilente che l'ha fatta ragionare su quanto siano egoiste certe persone e che nessuno ormai è più disposto a compiere un atto di gentilezza.

