“Mio Dio!”. Esce dall’acqua e si accascia. Choc totale in spiaggia: cosa c’era in mare

L’hanno visto rotolare e dimenarsi sulla battigia dopo un lagno a largo della spiaggia di Sanya, nella provincia cinese di Hainan. L'uomo stava facendo il bagno quando all'improvviso una razza gli avrebbe punto il pene. Il dolore lancinante avrebbe spinto il malcapitato a uscire dall'acqua e ad accasciarsi sulla spiaggia. E lì l'inquietante sorpresa, l'animale era ancora attaccato alla sua "preda". L’uomo è uscito dall’acqua e quando si è accasciato a terra in preda ai dolori. Per i presenti è stato uno choc. Quando i bagnanti si sono avvicinati al malcapitato hanno visto l’animale ancora attaccato alle parti intime. L'uomo stava visitando l'area come turista e si stava godendo il clima tropicale quando è accaduto l’incidente. Nel video, diventato virale, appare sdraiato sulla spiaggia prima dell'arrivo dei soccorsi. Una folla di curiosi lo avrebbe circondato, riprendendo la scena surreale con gli smartphone. Nel video si vede l’uomo sdraiato sulla spiaggia prima che i servizi di emergenza corrano per aiutarlo. (Continua a leggere dopo la foto)



Tuttavia non avevano gli strumenti appropriati a portata di mano, quindi hanno dovuto improvvisare per rimuovere completamente e sganciare la coda spinosa dal pene dell'uomo. I bagnanti hanno assistito ai soccorsi e hanno filmato tutto con i loro smartphone. Alla fine, dopo alcune manovre, l’uomo è stato liberato e trasportato all’ospedale per le cure del caso. Sebbene dolorante, l'uomo è stato in grado di alzarsi e salire dal solo nell’ambulanza che l’ha portato al vicino ospedale di Sanya.

I testimoni hanno affermato che la razza è morta sulla spiaggia. Il video dell’uomo è stato caricato sui social è ha raggiunto oltre cinque milioni di visualizzazioni. Le razze sono pesci dal corpo depresso, con le pinne pettorali unite al tronco in una singolare struttura che prende il nome di "disco”, sviluppata in larghezza e di forma che può essere a cuneo, ovale, circolare o triangolare. I caratteri generali delle principali famiglie sono facili da distinguere ma le singole specie sono spesso estremamente simili e difficili da riconoscere.

Ancora oggi le razze vengono pescate in tutto il globo in enormi quantità, senza alcun riguardo per le popolazioni di Batoidei locali. La razza è molto apprezzata in cucina Le catture sono controllate in poche regioni e la loro sopravvivenza potrebbe diventare un problema importante secondo l'IUCN, il WWF e altre organizzazioni.

