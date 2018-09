Ma che cosa meravigliosa leggere questa storia, soprattutto in un'epoca come la nostra, dove portare avanti una relazione sembra essere la cosa più complicata del mondo, e dove l'attitudine al sacrificio per salvare l'amore sembra essere una cosa irrealizzabile. Ecco, invece certi amori non finiscono, come cantava Venditti. Certo non è finito quello di Masao e Miyako Matsumoto - rispettivamente di 108 e 100 anni - che possono vantare il record del matrimonio più lungo del mondo: 80 anni tondi tondi. Traguardo impensabile per i più, non foss'altro che per questioni anagrafiche. E non previsto neppure dalle tradizioni: dopo le nozze d'oro e le nozze di diamante o di titano, quale metallo prezioso potrebbe mai rappresentare un amore ottantenne? (Continua a leggere dopo la foto)

Come è ovvio che sia la tenera coppia giapponese - sono sposati dall'ottobre del 1937, quattro anni prima di Pearl Harbour - è stata riconosciuta anche dal "Guinness dei primati". Il loro segreto? Hanno cercato di carpirlo i media giapponesi, e alla fine hanno ipotizzato che la longevità delle nozze è in gran parte dovuta alla pazienza di Miyako. La mogliettina ha tenuto duro - raccontano - specialmente quando l'allora marito fu mandato al fronte.

Questo accadde prima dello scoppio della seconda guerra mondiale. Ma vai a sapere, la formula dell'amore eterno probabilmente non esiste. In ogni caso la lontananza a causa del conflitto non ha impedito agli sposini, residenti nella prefettura di Kagawa, di avere una famiglia numerosa: Masao e Miyako hanno avuto 7 figlie, la cui età è compresa tra i 77 e i 66 anni, 13 nipoti e 25 pronipoti, l'ultimo ha solo un mese.

Miracolo nel miracolo, è la veneranda età dei coniugi. In base ai dati dell'Ocse il Giappone è secondo solo ad Hong Kong per la più alta aspettativa di vita dei suoi abitanti a livello mondiale, con una media per gli uomini e donne di 84 anni; l'Italia è al quarto posto con 82,6 anni.

