Qualcuno direbbe che la stupidità qui ha raggiunto dei livelli massimali. E probabilmente avrebbe anche ragione. La storia che vi stiamo raccontando è avvenuta in Italia e ha dell'incredibile. E del tragicomico. Nella serata di un normalissimo lunedì a Lonato del Garda, nel bresciano, i carabinieri in moto del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Desenzano hanno arrestato un 20enne “corriere” della droga. E fin qui tutto regolare, ma quel che stupisce è come si sia sviluppata tutta l'operazione che ha poi portato all'arresto del ragazzo. A insospettire i militari il fatto che il giovane, nato a Gavardo da genitori marocchini e residente a Castiglione delle Stiviere, nel mantovano, ma attivo anche nel bresciano, avesse accostato con la sua Citroen C2 in una strada di campagna... (Continua a leggere dopo la foto)

I carabinieri pensavano che si trattasse di un’auto in panne e per questo motivo stavano cercando di aiutare il conducente, ma al contrario questo si era rifiutato. E la sua posizione è peggiorata quando gli agenti gli hanno chiesto i documenti, come è consuetudine. Così si è scoperto che il ragazzo aveva precedenti per detenzione di sostanze stupefacenti ed era anche stato arrestato all’inizio del 2018. Quindi, i carabinieri, insospettiti, lo hanno fatto uscire dal veicolo per perquisire il mezzo. (Continua a leggere dopo la foto)

Bene. A bordo hanno trovato, udite udite, 1,7 chili di hashish in panetti, alcuni grammi di cocaina e 13 mila euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio! Il giovane è finito in manette, subito, mentre proseguono le indagini su più fronti. In particolare, si vuole verificare da dove provenga la droga, le frequentazioni dell’uomo e la rete di spaccio. (Continua a leggere dopo la foto)

La sensazione degli inquirenti è che si tratti solo di un corriere chiamato a trasportare varie quantità di sostanza e a incassare il denaro che poi dovrà dare ai vertici dell’organizzazione. Un ottimo arresto, comunque, che potrebbe portare ad una rete più ampia. E comunque, se non ci fosse stato questo piccolo inconveniente della macchina ferma, tutto sarebbe filato liscio per i delinquenti.

