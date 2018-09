Meghan è appena tornata dal Canada dove, per qualche giorno, ha fatto visita alla sua migliore amica e personal stylist, Jessica Mulroney. Si è chiusa nella sua villa ed è uscita solo una sera per una cena con vecchi amici in un ristorante di Toronto. Secondo i beninformati non ha incontrato né il papà né i familiari che nelle ultime settimane le sono andate addosso. Al suo ritorno in Gran Bretagna ha partecipato con Harry allo spettacolo teatrale 'Hamilton', al Victoria Palace di Londra: uno spettacolo benefico a supporto di un'associazione che si occupa di salute mentale e delle condizioni di vita dei bambini affetti da Hiv in Africa. Meghan si è presentata con un robe-manteau sopra le ginocchia, mostrando le gambe: un'infrazione al rigido protocollo reale che non è passata inosservata. Ma non è finita qui. Meghan, per la prima volta, ha accompagnato il marito Harry ai WellChild Awards, i premi dedicati ai bambini con gravi disabilità. (Continua a leggere dopo la foto)

La cerimonia si è tenuta a Londra, il duca di Sussex si occupa di questa charity da dieci anni. Per la duchessa un outfit da 'capogiro' e super-elegante: tailleur scuro Altuzarra, borsa falabella nera Stella McCartney Estate e capelli raccolti: Meghan è apparsa come sempre elegante e sorridente. Certo, non è passata inosservata la cifra spesa: ben 3700 sterline per andare a una cerimonia di beneficenza. La coppia si è fermata a parlare con ogni singolo bambino premiato, in tutto quindici, dispensando carezze e parole gentili. Harry e Meghan hanno vissuto un momento molto toccante come testimonia Metro UK che menziona una Meghan Markle visibilmente toccata da questa visita.

A trafiggere il cuore della duchessa di Sussex è stata soprattutto Matilda: la piccola, 7 anni, operata per quaranta volte a causa della spina bifida. La bimba ha regalato a Meghan ed Harry un mazzo di fiori e la duchessa ha detto alla bambina di essere sempre positiva: "Non devi mai perdere il tuo bellissimo sorriso". Anche perché Matilda da grande ha tanti obiettivi da realizzare e molti sogni nel cassetto. Tra questi quello di voler fare l'infermiera quando sarà adulta e poter aiutare i bimbi a superare tutte le difficoltà. Mamma Sharon, invece, ai cronisti ha parlato di un gesto bellissimo dei principi che la piccola Matilda non dimenticherà mai. (Continua a leggere dopo la foto)



Il figlio di Diana e l'attrice di Suits poi si sono concessi una breve chiacchierata anche con un altro piccolo bimbo: Mckenzie Brackley, vincitore dell'Inspirational Child award. Il piccolo era molto nervoso e timido davanti alle telecamera, così il duca di Sussex si è seduto accanto a lui e gli ha confessato di non amare allo stesso modo i fotografi e sul bambino è spuntato un sorriso. Harry, inoltre, in qualità di padrino della cerimonia, ha rivelato alla 'platea' quale sia il suo film Disney preferito. Indovinate un po'? "Il Re Leone".

