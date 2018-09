“La adoro”. Lascia il lavoro da maestra per dedicarsi a questo (vi fa inorridire?)

Si chiama Leah Phillips ha 29 anni e da qualche tempo ha deciso di lasciare il suo mestiere di maestra per dedicarsi all’artigianato. Un artigianato un po’ particolare… Perché Leah realizza cose a partire dalla placenta. Sì, avete capito bene: placenta. Quella in polvere che ha conservato dalla nascita del figlio più grande. Dopo aver seguito una serie di corsi per diventare una specialista, ha deciso di aprire una piccola azienda che ha chiamato Placenta tree. Un’azienda attraverso la quale vende frullati di placenta, creme facciali, pillole e balsami. Che la placenta faccia bene, lo sapevamo. Vi ricordate Kim Kardashian che, dopo la nascita dei figli ha conservato la placenta e poi l’ha mangiata? Dopo aver realizzato pillole con la placenta dei suoi figli dopo la nascita, Leah ha deciso di imparare qualcosa di più sulla placenta. E si è rimboccata le maniche. “Ho notato tantissimi miglioramenti nel mio corpo da quando ho iniziato ad assumere le pillole” ha spiegato a Metro. Continua a leggere dopo la foto

“Mi sentivo benissimo, avevo molto latte e il latte veniva velocemente. Con il mio secondo figlio è stato un po’ più difficile perché avevo la placenta ritenuta, cioè la placenta, dopo il parto, non era scesa ed è stato necessario un intervento medico”. A volte si può incapsulare anche questo tipo di placenta ma Leah e il marito non fanno in tempo, dopo la nascita del secondo figlio. “Dopo il mio secondo figlio, proprio perché non assumevo placenta, non mi sono sentita bene come dopo il primo”. Continua a leggere dopo la foto

“Ora mi dedico a questo e il mio business è molto interessante ma è vietato improvvisarsi: bisogna fare tutto con cognizione di causa”. Leah lavora con le mamme che conosce attraverso i social network prima che partoriscano. Fornisce loro un kit per congelare la placenta poi, poco dopo la nascita, recupera la placenta e la lavora quando è ancora fresca. The Royal College of Midwives dice che consumare la placenta è una scelta della donna e che non ci sono evidenze che provino che mangiare la placenta dopo il parto (sotto qualunque forma) eviti problemi come la depressione post partum, l’anemia. Continua a leggere dopo la foto

Ma Leah è fermamente convinta di quello che fa. Per esempio è fiera dei suoi frullati a base di placenta e frutta. Ma è anche molto fiera dei cosmetici a base di placenta come le creme per il viso e i burri di cacao. “Usare questi prodotti rende la pelle luminosa e tesa. Tra l’altro anche i bimbi possono usarli. So che le persone sono scettiche riguardo il mio lavoro ma io sono convinta di fare la cosa giusta”. Le tariffe di Leah? 140 sterline per incapsulare la placenta, 25 per un frullato, 35 per un’essenza, 30 per la crema.

