“Decapitato con una motosega”. A 15 anni si toglie la vita così. La ragione choc

La polizia russa sta indagando su un caso agghiacciante: un ragazzino di 15 anni che si è decapitato con una motosega dopo aver perso a un gioco del computer. Sembra una cosa impossibile, una di quelle cose che non succedono neanche nei film. E invece è successa davvero. Lui è Pavel Matveev e il suo corpo senza vita è stato trovato nel villaggio di Mogochino nella regione di Tomsk. Il ragazzo era uscito nel cortile, aveva acceso la motosega e si era decapitato con le sue mani. Secondo quanto rivelano i media russi, il ragazzo era dipendente da un gioco del computer che la sua madre (single) aveva acquistato per lui. È ancora poco chiaro, però, a che gioco stesse giocando. Una fonte femminile molto vicina al ragazzo ha fatto sapere a Plohie Novosti e a Novosti Tv che la morte di Pavel è legata proprio a un gioco del computer. “Ecco cosa lo ha ucciso” ha fatto sapere la fonte ai media locali. Continua a leggere dopo la foto

E ha aggiunto: “Passava ore davanti al computer a giocare a quel gioco e i suoi nervi ormai lo avevano abbandonato. Il suo cervello pensava solo ed esclusivamente a quel gioco”. Una storia terribile. Non si può pensare che ragazzino non viva la sua vita vera per dedicarsi a un gioco sul computer. Può forse la vita virtuale impossessarsi della vita reale? No, non può. Eppure succede. Anche con noi adulti che buttiamo un sacco di tempo sui social. Continua a leggere dopo la foto

La notizia, in Russia, così come in tutto il resto del mondo, ha fatto scalpore. “Un teenager della regione di Tomsk si è tolto la vita dopo aver perso a un videogioco” recita il notiziario di NTV television. Il comitato investigativo locale non ha fornito ulteriori dettagli: ha solo confermato che è stata aperta un’inchiesta per incitamento al suicidio. In Russia non è la prima volta che succede una cosa come questa: sono numerosi i casi di gruppi di ragazzi e bambini che si sono tolti la vita per aver perso a un videogame. Continua a leggere dopo la foto

Anche la catena “Blue Whale” che prevede che ogni ragazzo abbia un mentore e 50 prove da superare prima di togliersi la vita, è nata in Russia. Tra il novembre 2015 e aprile 2016 sono stati 130 i casi di ragazzi che si sono tolti la vita a causa di internet. Come ha fatto sapere Alexey Moshkov, del ministero dell’interno russo, nel 2017 sono stati scoperti più di 1.339 gruppi di suicidio online. Gli utenti sono circa 12.000 e i post pubblicati ben 200.000. Allucinante.

