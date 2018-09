La storia di Rachel Bland è da lucciconi e fazzoletti per asciugare le lacrime. Suo figlio, Freddie, ha solo due anni: Rachael, 40 anni, giornalista della Bbc, è malata terminale di cancro, e teme che il suo bimbo non possa ricordarsi di lei. Nel 2016 le è stato diagnosticato un tumore al seno e all'inizio dell’anno i medici le hanno spiegato che non sarebbe stato possibile curarlo. È allora che Rachael ha deciso di scrivere un libro, in cui racconta le sue esperienze, perché possano aiutare il figlio ad affrontare la vita senza di lei. "Alla sua età, non potrà ricordarsi molto di me", ha spiegato a The Times qualche settimana fa. "Volevo solo mettere tutto in parole, per spiegargli chi sono, per trasmettergli il mio senso dell’umorismo". Il suo libro si chiama proprio For Fred: Rachael ha già scritto 12.000 parole e sta cercando un editore. La scrittura per la blogger della Bbc è stato catartico in questi mesi: "I dettagli sull'incontro con suo padre e su come ci siamo innamorati mi stanno facendo ancora sorridere". La maggior parte del libro parlerà della sua vita prima della diagnosi, perché non vuole essere ricordata da Freddie per il suo cancro... (Continua a leggere dopo la foto)



A Fred mamma Bland racconta proprio l'incontro con il papà e lo anticipa al The Times: "Quella notte ho capito, a 33 anni, che avevo trovato l’uomo che volevo sposare. Per così tanto tempo avevo sentito il vecchio adagio, 'Quando succede, lo sai', ma non avevo mai sentito niente. Fino a quel momento. È come trovare l’altra metà della tua anima, e sai che puoi rilassarti". Rachel, nonostante il dramma della malattia, si reputa una persona fortunata: "A sapere cosa volevo fare e a potermici concentrare. Se anche per te sarà lo stesso, allora sarà il massimo. Se invece non riuscirai a decidere, vai per il mondo e sperimenta: troverai il tuo percorso" scrive al piccolo Fred che leggerà il libro 'da grande'. (Continua a leggere dopo la foto)



Purtroppo, le ultime notizie su Rachel Bland sono tutt'altro che positive. "Temo sia giunto il momento, amici miei. E improvvisamente. Mi hanno detto che ho solo pochi giorni. È davvero surreale. Grazie mille per tutto il supporto che ho ricevuto". L'annuncio choc su Instagram è proprio il suo: lei, donna combattente, alla quale nel 2016 era stato diagnosticato un tumore al seno. La 40enne Rachel un mese fa ha raccontato come il cancro si fosse ormai diffuso nella parte superiore del suo corpo rendendo vana anche la possibile cura sperimentale. (Continua a leggere dopo la foto)



E nel suo messaggio d'addio solo pensieri per Fred, il piccoletto. "È una vera corsa contro il tempo. Se mi cercate sarò davanti al computer a scrivere e bere litri e litri d’acqua", ha raccontato Rachel, da sempre dotata di uno spiccato senso dell’ironia che non l’ha mai abbandonata. E in queste ore si dedicherà ad acquistare ben sedici regali al piccolo Fred, tanti quanti gli anni che gli mancano per arrivare al traguardo dei 20 anni.

