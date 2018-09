Scoprire un altro lato di Michelle Hunziker è ancora possibile, a quanto pare. Eccola dunque in versione "devota": è così che si racconta al settimanale Maria con te. La showgirl, infatti, rivela di aver ricevuto due grazie. "Oggi - premette - la Madonna è il mio riferimento, il mio modello anche come immagine di femminilità e maternità". Nel 2013, infatti, più di ogni altra cosa la Hunziker desiderava diventare madre per una seconda volta, senza però riuscire a restare incinta. Di questa cosa si era parlato a lungo e ormai la sua difficoltà era nota a tutti. Un giorno, però, mentre si trovava a Palermo per lavoro, si recò alla cattedrale di Monreale, e in quell'occasione chiese alla Madre Celeste di diventare nuovamente madre. (Continua a leggere dopo la foto)

"Fui immediatamente colpita dal bellissimo Cristo con le braccia aperte come per accogliere tutti e poi, in fondo alla navata destra, vidi una Madonna stupenda, con la veste dorata e il Bambino in braccio. Così, mi venne spontaneo, dal cuore, chiedere la grazia di diventare ancora mamma. E Lei mi ha ascoltato". E, secondo quanto rivela la showgirl, il giorno successivo, quando Tomaso Trussardi arrivò a Palermo, fu concepita Sole. (Continua a leggere dopo la foto)

Dunque la seconda grazia, più recente, all'epoca in cui Michelle era preoccupata per il tentativo di estorsione ai suoi danni e per le minacce alla figlia Aurora. "Tommaso mi aveva chiesto di accompagnarlo a Biella per una rassegna di automobili antiche, ma io esitavo, non ne avevo alcuna voglia. Fin quando non telefonò l’organizzatore: Devi venire anche perché ti voglio portare dalla Madonna di Oropa. Non ci potevo credere, perché avevo appena pregato la Vergine e mi stavano invitando ad andare a trovarla, era come se mi chiamasse", conclude. (Continua a leggere dopo la foto)

Intanto è tempo di ricominciare per Michelle: una nuova e stagione televisiva che la vedrà impegnata ancora con Striscia la notizia, sempre al fianco di Ezio Greggio a partire dal prossimo 24 settembre, ma non solo. “Anche quest’estate mi hanno dato incinta, già… in dolce attesa, ma in realtà per un nuovo progetto lavorativo”, ha spiegato la Hunziker al settimanale Chi facendo ironia sulle continue voci che la vorrebbero in dolce attesa per la quarta volta. Senza grazia, stavolta.

Ti potrebbe interessare anche: Accoltella compagno dell'ex, scappa con i bimbi e si schianta: le condizioni



fbq('track', 'STORIE');