I casi di malasanità sono all'ordine del giorno. Le strutture ospedaliere, specie al Sud, spesso e volentieri si ritrovano a lavorare in condizioni pessime. Nei mesi scorsi, ad esempio, a Napoli, in Campania, sono state diverse le denunce di pazienti lasciati nei corridoi poiché privi di posto letto. O a Reggio Calabria, questa estate, il caso dei cartoni di carta a fare da gesso. Dunque, sicuramente l'Italia non può far la morale a nessuno quando si citano episodi di malasanità che provengono dall'estero. E la storia che stiamo per raccontarvi è davvero da brividi. Solo rabbia e sgomento per quel che è successo a un piccolo di 20 mesi: Kayden Urmston-Bancroft è morto in modo assurdo nei corridoi del Royal Manchester Children's Hospital. I fatti risalgono a due anni fa ma sono rimbalzati adesso all'onore delle cronache per lo sfogo in tribunale - che ha intentato causa contro la struttura ospedaliera - avvenuto nella giornata di ieri. (Continua a leggere dopo la foto)



La sua malattia era stata scoperta solo per caso, a seguito di una caduta dal letto nell'aprile del 2016. Portato all'ospedale di Stepping Hill, si era scoperto che parte del suo intestino fuoriusciva attraverso il foro del suo diaframma. L'inizio di un dramma senza fine per la famiglia inglese. Trasferito presso la struttura ospedaliera di Manchester per un intervento chirurgico urgente, il piccolo è morto dopo essere andato in arresto cardiaco. Il tutto dopo tre giorni d'attesa. (Continua a leggere dopo la foto)



L'inchiesta, come sottolinea il DailyMail, ha stabilito che nel reparto pediatrico non erano disponibili letti per il ricovero immediato di Kayden. Il legale difensore dell'ospedale di Manchester ha riferito al Tribunale della città britannica la struttura era "estremamente occupata" in quel momento. La mamma di Kayden, Shannon Bancroft, in un comunicato letto in tribunale, ha sottolineato il dolore e il disagio che il piccolo ha mostrato fin dal primo istante in cui è entrato in ospedale. Ricostruendo quelle drammatiche ore, la giovane mamma ha evidenziato come giovedì Kayden urlasse e sembrava alquanto sofferente: "Ci è stato detto che l'unica ragione del ritardo era la mancanza di letti. Stavamo aspettando solo quello, ma il 'lettino' non è arrivato neanche la sera dopo, di venerdì". (Continua a leggere dopo la foto)



E proprio quel giorno, il 15 aprile 2016, la situazione è precipitata. Ricorda ancora Shannon: "Kayden era pallido e le sue labbra stavano diventando blu. È andato in arresto cardiaco. Medici e infermieri hanno praticato un manovra di rianimazione durata circa mezz'ora". L'ultimo ricordo della mamma è il suo piccolo in lotta tra la vita e la morte: "Sono crollata a terra improvvisamente, mi hanno portata fuori". Purtroppo i medici non sono riusciti a fare molto per il piccolo.

