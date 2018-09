Rapporto choc: fa sesso orale al suo compagno e muore. Cosa c’era sul suo pene

Fa sesso orale con il suo amante e muore, ora il padre della vittima vuole giustizia. Protagonista di questa agghiacciante vicenda è una 38enne del quale viene rivelato solo il nome di battesimo – Yvonne – che è morta dopo aver praticato del sesso orale al compagno, il dottor Andreas David Niederbichler. La donna, parrucchiera, era stata operata dal medico due volte per via di una tendinite. Tra loro, poi, era scoccata una sorta di scintilla erotica che li aveva portati ad avere rapporti sessuali. Durante un giorno di passione, la donna ha praticato del sesso orale all’uomo ignara del fatto che lui avesse messo della cocaina sul suo pene. E lei è morta di overdose. Ora il padre di Yvonne, Juergen, chiede giustizia: vuole che l’uomo venga messo in prigione per tutta la vita. “Aveva promesso che avrebbe guarito nostra figlia – ha fatto sapere a Bild – ora, invece, lei è morta. Lei era dolce, gentile, amabile. Era una sua paziente: l’aveva operata per una tendinite due volte”. Continua a leggere dopo la foto

L’uomo ha anche spiegato al quotidiano di aver sofferto di attacchi cardiaci dopo la morte della figlia. Il medico lavorava alla clinica Ameos Clinic – in Germania - e si occupava di chirurgia plastica, estetica, della mano poi era stato assunto al Dessau Municipal Hospital. Per l’uomo e sua moglie, ormai, la vita è rovinata. Lui non accetta questa faccenda e vuole che venga fatta giustizia. “Devo distrarmi continuamente – ha fatto sapere – altrimenti rischio di perdere la testa”. Continua a leggere dopo la foto

E ha aggiunto: “Se fosse morta in un incidente stradale, ovviamente, saremmo comunque stati straziati, ma non riusciamo ad accettare che nostra figlia sia morta in questo modo atroce”. Ora l’uomo è in arresto, accusato di omicidio. Pare appunto che abbia ricoperto il suo pene di cocaina prima che Yvonne gli facesse del sesso orale. E pare che Yvonne non sia stata l’unica a ricevere questo “trattamento”. Continua a leggere dopo la foto

Come riporta il quotidiano, sembra che abbia fatto la stessa cosa con altre due donne le quali, però, per fortuna, sono ancora vive. “Deve avere l’ergastolo – gridano a gran voce i genitori di Yvonne – qualunque decisione diversa da questa sarebbe assolutamente ingiusta e sproporzionata rispetto a ciò che ha fatto”: Non vi sembra una cosa agghiacciante? Non ci sono assolutamente parole.

