"Rose rosse per te, ho comprato stasera...", chi è che non conosce questa meravigliosa canzone? Fa parte della tradizione italiana e tutti quanti l'abbiamo cantata almeno una volta nella vita. Quanto poi l'abbiamo messa in pratica, non è importante saperlo. Quel che si sa, però, è che c'è qualcuno che ha voluto davvero esagerare e ha preso per buona ogni singola parola del grande successo italiana cantato da Massimo Ranieri. Siamo a Sabaudia, vicino Roma, e la storia di questo ragazzo in poco tempo ha fatto il giro del web emozionando tutti grazie alla grande risonanza che ha avuto sui social. Ah, che invidia tutte le ragazze e le donne italiane quando l'hanno visto! Milleduecentocinquanta rose rosse arrivate dall'Olanda per dirle ‘Ti amo'. Non vi pare una cosa assurdamente romantica? (Continua a leggere dopo la foto)

Una per ogni giorno passato insieme, cioè circa quattro anni. Così Devid, gestore di un locale a Sabaudia, località turistica sul litorale laziale a sud di Roma, ha cercato di riconquistare l'amore di Raffaella, la sua fidanzata, dopo che il rapporto tra i due era diventato difficile in seguito ad alcuni litigi e incomprensioni. Ha commissionato ad Angelo Pilati, fiorista di Sabaudia, una composizione costata oltre 3mila euro con fiori ordinati e fatti arrivare direttamente dall'Olanda. (Continua a leggere dopo la foto)

La consegna è stata effettuata di sera e Raffaella, racconta il Messaggero, è rimasta stupefatta davanti al grande cesto di legno, sei metri quadrati di superficie, che contiene le rose rosse. Chissà se il magnifico regalo ricevuto dal fidanzato è servito a rinsaldare l'amore tra i due ragazzi del comune pontino... (Continua a leggere dopo la foto)

Anche trasportare il mini giardino ambulante fin sotto l'abitazione della giovane non è stato semplice, ma l'abbraccio dell'innamorata alla vista dell'incredibile sorpresa ha abbondantemente ripagato Devid della fatica. Certo se la storia d'amore dovesse andare avanti ancora per anni - come tutti si augurano, a cominciare dal fiorista -, ripetere l'impresa potrebbe diventare un problema.

