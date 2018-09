Caterina Pangrazi era morta investita da un pullman turistico su Corso Vittorio Emanuele, al civico 243, all'altezza di Piazza Sforza Cesarini. Da una prima ricostruzione era sembrato che la 22enne stesse attraversando la strada quando era finita travolta dal mezzo turistico di un'azienda italiana. Inutili i soccorsi: troppo gravi le lesioni riportate, con il decesso giunto sul colpo. L'incidente davanti a decine di persone, ascoltate dalla Polizia Locale. La vittima era residente a pochi passi dal luogo del sinistro, nella zona via dei Coronari. Già nei minuti successivi erano giunti sul posto i genitori, sotto choc. Il conducente del mezzo, anche lui sotto choc, si era fermato a prestare soccorso. Adesso spunta una nuova verità: l'autobus turistico che lo scorso 18 luglio ha investito e ucciso su corso Vittorio Emanuela II Caterina Pangrazi, non doveva trovarsi sulla corsia preferenziale sulla quale viaggiava. (Continua a leggere dopo la foto)

A stabilirlo il rapporto della Polizia Locale, incaricata dal pm Gennaro Varone di fare luce sulla vicenda. Il bus ha colpito la studentessa di giurisprudenza di 22 anni in un punto in cui potevano passare sulla carreggiata indicata solo i mezzi pubblici. La ragazza, questo è il punto principale che rimane da capire e su cui sono in corso ulteriori approfondimenti viste le testimonianze discordanti, potrebbe in ogni caso aver attraversato con il semaforo rosso. Il conducente del mezzo coinvolto è al momento iscritto al registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. (Continua a leggere dopo la foto)

Gli inquirenti vogliono capire soprattutto se, oltre a viaggiare su una corsia vietata, procedesse a una velocità troppo sostenuta. Un periodo terribile quello estivo, in cui la probabilità di incidenti sale vertiginosamente per via del tasso molto più alto di mezzi in circolazione. Secondo il rapporto Aci-Istat 2017 le morti a causa di incidenti stradali sono aumentate (+2,9%), specialmente fra i motociclisti e pedoni (+11.9% e +5,3%). Calano il numero dei sinistri (-0,5%) e le multe per uso dello smartphone alla guida. (Continua a leggere dopo la foto)

La notizia buona è che, seppure di poco, gli incidenti stradali in Italia sono diminuiti passando dai 175.791 del 2016 ai 174.933 dello scorso anno (-0,5%) e il numero dei feriti (246.750 erano 249.175 nel 2016: -1%). La notizia pessima è che sono aumentati dello 2,9 per cento i morti (3.378 contro i 3.283 del 2016) mentre è invariato il numero di feriti gravi (oltre 17.000: 5 ogni vittima, 68% uomini, 32% donne).

