La società sta andando sempre più alla deriva. A testimonianza di ciò l'ennesima storia di bullismo e atti intimidatori nei confronti del più debole. È la storia di una vita: chi agisce in branco si sente più forte e prende di mira colui che appare solo e indifeso. Come a Olympia, a Washington, Stati Uniti: un bimbo è stato preso di mira da una baby-gang di bulli. L'iniziale 'preda', però, si è salvata. Merito di Carte English. Lui, solo 6 anni sulle spalle, originario di Olympia eaffetto da autismo, si è procurato una frattura al braccio ed una commozione cerebrale per aver difeso un suo amico da una banda di bulli che lo stavano tormentando. Il piccolino, mercoledì scorso, si trovava in compagnia di un altro bambino in un piccolo parco situato nei pressi della sua abitazione, in un residence a Whashington: i due amici stavano giocando tranquillamente quando una banda di sette piccoli bulli ha cominciato a maltrattare ed a malmenare l'amichetto di Carter. (Continua a leggere dopo la foto)

Il giovanissimo Carter ha provato con un atto di eroismo a difendere l’altro bambino in balia della violenza dei sette coetanei ed ha cominciato ad urlare contro i bulli intimandoli di smettere di tormentare il suo amico; i piccoli aggressori però, come ha raccontato il giovane 'eroe' alla ABC7, non si sono tirati indietro ed al contrario si sono accaniti scagliandosi anche contro di lui, lanciandogli addosso sassi, bastoni e addirittura segatura negli occhi, per poi malmenarlo. "Stavano facendo i prepotenti con il mio amico e lo stavano picchiando - ha raccontato il piccolo - gli avevo soltanto detto di smetterla e per questo mi hanno picchiato". (Continua a leggere dopo la foto)





Dana English, la madre del piccolo eroe, ha trovato il figlio agonizzante e malconcio; la donna visibilmente sconvolta e molto spaventata dal fatto che il bambino potesse essere in serio pericolo di vita, l'ha portato di corsa all'Harbourview Medical Center di Seattle per farlo visitare d'urgenza. Il piccolo ha riportato vari lividi su tutto il viso, una commozione cerebrale ed una frattura ad un braccio, prontamente ingessato, tuttavia, data la gravità della situazione in cui versa l'arto del bambino, i medici non se la sono sentita di escludere l’eventualità che Carter debba sottoporsi ad un intervento chirurgico. Gli inquirenti, vista la giovane età degli aggressori, stanno prendendo in seria considerazione il fatto di coinvolgere i servizi sociali nel frattempo il piccolo 'eroe' Carter English, tornato a casa nell’attesa dell’eventuale intervento chirurgico al braccio fratturato. Il piccolo sarebbe rimasto impaurito e talmente scosso dalla vicenda che avrebbe paura di uscire di casa. (Continua a leggere dopo la foto)



La polizia ora sta indagando su quanto accaduto al piccolo Carter: secondo i primi accertamenti pare che la banda di bulli sia composta da bambini tutti con un'età inferiore ai 10 anni e che l'istigatore di questa aggressione, brutale e senza alcun dubbio immotivata, abbia solo 5 anni...

Leggi anche:

“Ti spacco la faccia, fr***”. Ma la reazione del ragazzo bullizzato è esemplare. Una notizia che sta facendo il giro del mondo. Attenzione, immagini cruente

fbq('track', 'STORIE');