Il ricovero al S. Chiara di Trento prima del trasferimento all'hospice di Villa Igea a Trento. Il dramma di una vita finita troppo presto: il funerale si terrà domani alle 14.30 nella parrocchiale di Sfruz. Poi la cremazione. E la volontà dei familiari di pensare agli altri: 'non fiori, ma offerte alla Lilt- Lega italiana per la lotta contro i tumori'. Simone Polli era molto conosciuto a Sfruz, in Trentino: per la sua passione per la musica, coltivata da autodidatta; era chitarrista in una band locale country folk, i Barren Chickens, che si esibivano spesso anche a Smarano, mentre l’altra sua grande passione - come racconta chi lo conosceva da quando era un piccolo bimbo - era lo skateboard. Simone era un giovane apprezzato non solo per le sue doti umane, ma anche per il suo impegno negli eventi sociali del paese di origine: aveva collaborato per alcuni mesi con la Pro Loco, prima di trasferirsi recentemente a Cles con la sua compagna, Marika. Il giovane ragazzo lavorava da giugno alla Dalmec di Cles, dove era stato assunto dopo aver studiato, e concluso brillantemente il percorso, all'Università a Trento. (Continua a leggere dopo la foto)



A ricordarlo con grande affetto, tra i tanti, la vicesindaca di Sfruz, Patrizia Poli: "Era un ragazzo sempre allegro, pieno di voglia di vivere e con la battuta sempre pronta: un’allegria mai venuta meno nemmeno nell'ultimo periodo durante il ricovero in ospedale, quando scherzava coi medici e gli infermieri. Un giovane che non passava inosservato e che sapeva trasmettere positività e buonumore a chi gli stava accanto. Pensi che era l’unico in grado di far ridere mia mamma, mancata l’anno scorso, negli ultimi mesi della sua vita: ho ancora i suoi messaggi registrati...". (Continua a leggere dopo la foto)



Nella giornata di ieri, appresa la notizia della prematura dipartita di Simone Polli, l'amministrazione comunale e la Pro Loco, profondamente addolorate per la scomparsa di un ragazzo nel fiore degli anni ma soprattutto di un caro amico, hanno espresso la loro vicinanza e le più sentite condoglianze ai genitori del giovane, alla sorella Susanna e alla fidanzata Marika. (Continua a leggere dopo la foto)



La mamma di Simone è una persona molto conosciuta nell'area della Pedraia: Maria Assunta, gestisce il bed & breakfast 'La Capannina' a Sfruz; papà Gianni è dipendente della Cassa Rurale Val di Non.

