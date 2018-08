Incidente choc: automobilisti incolonnati per ore. Ma Ikea escogita il piano ‘b’ 

A causa di un terribile incidente rischiavano di passare davvero tante ore bloccati nelle loro auto. Così Ikea ha deciso di aprire le proprie porte e ospitare circa 200 automobilisti, mettendogli a disposizione i letti presenti nel negozio. È accaduto nell'Essex, si legge sul 'Mail online'. Il generoso gesto della multinazionale svedese è stato elogiato sui social e le foto dei viaggiatori hanno fatto il giro del web. Fergal Parkinson, ex corrispondente della Bbc, ha ringraziato il negozio di Thurrock per aver permesso alle persone, tra cui la moglie e la figlia, di trascorrere del tempo nelle loro camere da letto. Nell'incidente tra due tir, avvenuto alle 14.35 sulla M25, nessuno sarebbe rimasto ferito gravemente ma l'autostrada è rimasta bloccata per molte ore: la circolazione è ripresa normalmente solo alle 5.45 della mattina. La notizia è subito rimbalzata sui social, dove in molti hanno raccontato l’insolita esperienza di dormire in un negozio Ikea condividendo foto e video dell’accaduto. (Continua a leggere dopo la foto)



“Finalmente abbiamo una stanza“, ha scritto un utente postando una foto in un letto dell’azienda svedese. “Grazie a Ikea per aver lasciato mia moglie e mia figlia dormire nei vostri letti”, ha scritto in un tweet il giornalista della Bbc Fergal Parkinson. Anche la campionessa olimpionica Dame Kelly Holmes è rimasta bloccata nel traffico a causa dell’incidente. Un portavoce della Ikea ha dichiarato a Insider: “A seguito di un incidente stradale, ci siamo resi conto che alcune persone avrebbero preferito aspettare nello store Ikea Lakeside piuttosto che nelle proprie auto”.

“Li abbiamo ospitati fino alle 11 di sera, anche se il nostro normale orario di chiusura è alle 10 di sera, senza che nessuno rimanesse la notte.” Nello scontro nessuno è rimasto gravemente ferito, ma la M25 è rimasta bloccata fino alle 5.45 della mattina dopo. “A seguito dell’incidente abbiamo pensato che qualcuno avrebbe preferito passare la notte nel nostro negozio che in macchina per strada”, ha dichiarato un portavoce dell’Ikea al Daily Mail.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 14:35 di martedì pomeriggio e ci sono volute fino alle 21:46 di notte per riaprire l’autostrada trafficata, ha twittato Highways England. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nello schianto, ha riferito la BBC, anche se le foto mostrano parti di camion frantumate ovunque.

“Rischio soffocamento”. Allarme Ikea, ritirato il prodotto dai punti vendita