“L’ha gettata nella carrozzina”. Orrore alla fermata del bus: neonata in ospedale

Stava fumando una sigaretta e, quando l’ha finita, ha gettato la cicca nella carrozzina. Se credete che sia un’immagine choc da film, vi sbagliate. Perché è successo davvero, a una fermata dell’autobus di Edimburgo, lo riporta Daily Record. A raccontare la vicenda è stata la madre della neonata ancora sotto choc per l’accaduto. La pelle della piccola Sophia Harnaman è rimasta bruciata dalla cicca incandescente che è finita nella carrozzina mentre la mamma Amy la portava a passeggio. La sigaretta ha bruciato la copertina che era nella carrozzina, poi la tutina della bimba ed è arrivata alla pelle della bimba di 5 mesi. La mamma non si è subito accorta dell’accaduto. La donna, un’infermiera di 22 anni, era andata a prendere la figlia maggiore alla scuola elementare e stava ritornando a casa con sua sorella Chloe Martin la quale a sua volta portava a passeggio il figlio Cayden di 3 mesi. Poi il fattaccio che ha lasciato tutti senza parole. Continua a leggere dopo la foto

“Stavamo camminando con i nostri bimbi in Clovestone Road quando abbiamo iniziato a sentire odore di bruciato – ha raccontato la donna – alla fermata dell’autobus abbiamo notato numerose persone che stavano fumando sotto la tettoia. Abbiamo accelerato. Poi mia sorella ha notato qualcosa dentro la carrozzina di Sophia, abbiamo capito dopo un po’ che si trattava di una cicca di sigaretta che qualcuno aveva gettato nella carrozzina”. Una roba da incubo. Continua a leggere dopo la foto

“Abbiamo visto che la coperta era bruciata così come la tutina. Siamo entrate subito nel panico”. Le due sorella corrono a casa e, per prima cosa, tolgono i vestiti di dosso alla bambina. Quando la spogliano si accorgono che la piccola ha una grossa vescica. “Mio marito ha portato subito la bimba dal medico, mia sorella Amy, intanto, era sotto choc. È stato orribile. Anche la sorellina di Sophia era sconvolta per l’accaduto” ha raccontato la sorella di Amy. Continua a leggere dopo la foto

“Anche se la neonata non si è resa conto di ciò che stava succedendo, ha urlato e pianto per il dolore”. La neonata è stata portata all’ospedale di Edimburgo dove i medici, dopo aver visto la vescica, dicono che si tratta di una brutta bruciatura. Ora Sophia si sta riprendendo ma i genitori sono comunque impauriti e lanciano un monito a tutti i genitori: “State attenti quando passate con la carrozzina accanto a gente che fuma. Dovrebbero buttare le cicce negli appositi posacenere, non capisco come mai ancora non lo facciano”.

