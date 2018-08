Avere un fisico perfetto richiede sacrificio e tanto lavoro in sala fitness. C'è, però, chi preferisce accelerare il processo di restauro del proprio corpo passando direttamente ai 'ritocchini' con i bisturi. Oggigiorno, infatti, sempre più donne preferiscono ricorrere alla chirurgia estetica per migliorare quelle che vengono ritenute imperfezioni del proprio corpo. Ma non tutto è oro quel che luccica: come evidenziato al Corriere della Sera dal dott. Daniele Cervelli, chirurgo plastico operante a Roma presso il Dipartimento di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, bisogna prestare sempre particolare attenzione. "La regione glutea rappresenta una delle aree corporee su cui maggiormente si focalizza l’attenzione delle donne. Gli inestetismi di questa regione vengono vissuti con particolare coinvolgimento in quanto evidenti in intimità e sotto gli occhi di tutti al momento della prova costume" ha spiegato l’esperto. Il rimodellamento glutei si conferma essere uno degli interventi più gettonati, anche al di fuori dei confini nazionali. Ed è notizia di poche ore fa di un 'dramma' che ha portato alla dipartita di una giovane mamma... (Continua a leggere dopo la foto)



Leah Cambridge, una donna di 29 anni e mamma di tre figli, aveva solo un desiderio quando è entrata in quella sala operatoria: avere un lato B più alto. La 'ragione glutea', evidentemente, non la soddisfaceva più dopo le tre gravidanze avute. Per questo si sarebbe sottoposta a un intervento di chirurgia estetica, in Turchia. Qualcosa, però, sarebbe andato storto e la giovane mamma sarebbe morta durante l'operazione, lasciando il compagno e i figli nello sconforto. (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo quanto ricostruito dal The Sun, Leah Cambridge, la donna inglese di 29 anni, si sarebbe sottoposta all'intervento presso l'Elite Aftercare Clinic di Izmir, in Turchia. Ma potrebbe aver avuto delle complicazioni durante l'operazione. Leah sarebbe morta sul tavolo operatorio e i medici non avrebbero potuto salvarla. "Stiamo ancora aspettando risposte", ha affermato, affranto e infuriato, il compagno Scott Franks, padre dei suoi 3 figli. E prima di volare in Turchia per riportare a casa il corpo di Leah avrebbe scritto su Facebook: 'Non posso credere di partire per salutare la mia piccola cara. Questa sarà la cosa più difficile che ho fatto. Non posso immaginare di essere in casa senza di lei'. (Continua a leggere dopo la foto)



La causa della morte non sarebbe ancora stata confermata. Come detto in apertura, però, la procedura di sollevamento del sedere è diventata una tecnica molto popolare: si tratta di rimodellare il fondoschiena trasferendo il grasso da altre parti del corpo, compresi lo stomaco e la schiena. A volte, però, può succedere l'irreparabile. Come nel caso della giovane Leah...

