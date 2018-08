Rientro dalle ferie, nervosismo, caldo e stress. Poi magari in ufficio arriva anche quel collega che ti sta poco simpatica e la frittata è bella che fatta. Succede a Milano, in una delle sedi Eni, precisamente nel quartiere San Donato: un collega lascia la bottiglietta dell'acqua incustodita per qualche minuto, al suo ritorno non si accorge di nulla e beve come se nulla fosse. Ma non sa quel che ha combinato la 'collega', una donna di 52 anni con precedenti: in passato, infatti, aveva già molestato una collega per telefono e le aveva imbrattato auto e portone di casa. Adesso, invece, è passata alle vie di fatto più pesanti rischiando di mettere a repentaglio la vita del povero collega. La dipendente è stata arrestata dalle forze dell'ordine meneghine con l'accusa di tentato omicidio: difficile classificare diversamente il reato se dentro la bottiglietta d'acqua ci versi dell'acido cloridrico. (Continua a leggere dopo la foto)



L'episodio è accaduto nella giornata di martedì 28 agosto quando un dipendente dell'Eni ha bevuto da una bottiglietta che aveva lasciato aperta sulla scrivania: l'uomo, 41 anni, ha avvertito un bruciore fortissimo in bocca ed è stato portato in ospedale. Visitato, i medici gli hanno diagnosticato tre giorni di prognosi e ai carabinieri della stazione di San Giuliano ha raccontato che, nelle ultime settimane, aveva ricevuto molestie telefoniche da un numero privato in più occasioni. (Continua a leggere dopo la foto)



È emerso che un'altra dipendente, di 35 anni, aveva sporto denuncia contro ignoti perché, a sua volta, aveva ricevuto molestie telefoniche e si era vista imbrattare l'auto e la porta di casa con della vernice spray. Tutti episodi che hanno riportato alla dipendente Eni di 52 anni. Gli investigatori, con la collaborazione dell'Eni, hanno scoperto l'utenza da cui arrivavano le telefonate e, nella borsa della collega d'ufficio delle due vittime, nella sua scrivania, hanno trovato una bottiglietta, con l'avvertenza che si trattava di una sostanza pericolosa. (Continua a leggere dopo la foto)



In casa sono state trovate delle bombolette spray e dall'analisi del suo telefono sono emerse ricerche in Internet su come acquistare acido solforico o sostanze simili. C'erano anche degli appunti a mano su sostanze caustiche. La donna nega le accuse. L'acido cloridrico, la sostanza utilizzata dalla dipendente 'Eni' è un acido inorganico forte utilizzato in una moltitudine di processi industriali. Viene ad esempio impiegato nel trattamento di minerali e di fosfati grezzi, compare nei processi industriali organici in veste di reagente o di sottoprodotto, viene usato nel decapaggio e nel trattamento superficiale dei metalli. L'acido cloridrico è anche un reagente importante nell'analisi chimica. Nell'analisi qualitativa consente il riconoscimento della presenza degli ioni di argento, piombo e mercurio (I) ("primo gruppo analitico", o "gruppo dei cloruri")...

