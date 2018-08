Sapevate che è vietato dipingere a piazza San Marco, a Venezia? Noi no. E nemmeno il famoso pittore che si è trovato costretto a smontare tutta l'attrezzatura perché allontanato dai vigili urbani. Un pittore di fama internazionale che da circa 50 anni arriva da Londra con pennelli e cavalletto per dipingere le meraviglie di Venezia. Proprio come tanti altri artisti, più o meno noti. È evidente che gli agenti non l'abbiano riconosciuto, anche se a prescindere dal soggetto a questo punto deve esserci anche il divieto di dipingere, tra i tanti introdotti di recente a piazza San Marco per contrastare il 'turismo cafone', scrive il quotidiano La Nuova Venezia, che riporta tutta la storia. È successo sabato mattina, 25 agosto 2018. Il protagonista è Ken Howard, 86 anni, pittore inglese e presidente del New English Art Club fino al 2003, e accademico reale dal ’93 e ufficiale dell’Impero Britannico dal 2010. I suoi quadri sono conservati al National Army Museum, alla Guildhall Art Gallery, all’Ulster Museum e all’Imperial War Museum. (Continua dopo la foto)



Howard fa parte, tra le altre, del Royal Institute of oil painters e della Royal Society of British Artists, di cui è membro onorario, e insieme alla moglie, Dora Bertolutti, viene regolarmente a Venezia. Scrive sempre il quotidiano locale che la coppia ha una casa in città e che i due viaggiano separati: lei in auto, lui in aereo. In ogni caso, sabato mattina il pittore esce per dipingere e si sistema in riva degli Schiavoni. Nel frattempo il cielo si fa minaccioso e infatti dopo qualche minuto comincia a piovere.

(Foto di Stefano Varponi tratta da Venezia Today)Howard, allora, riprende in mano tutta l'attrezzatura e si sposta in piazza San Marco, sotto l’ala napoleonica delle Procuratie, dove si manifesta la sua visuale preferita della piazza: basilica sullo sfondo e campanile a destra. Va anche aggiunto che il pittore ormai è un habitué di quel posto, lo riconoscono in tanti. D'altronde torna a dipingere Venezia a ogni cambiamento di stagione. Pochi minuti dopo essersi posizionato, però, viene avvicinato da due vigili urbani: “Sono intervenuti e gli hanno detto che lì non poteva stare – racconta la moglie al sito - Ha cercato di resistere, di spiegare le sue ragioni ma non c’è stato verso. L’hanno fatto alzare. Mio marito ha 86 anni, per lui è una fatica smontare cavalletto e attrezzatura. Ci è rimasto molto male”.

Costretto a impacchettare tutto, anche se a malincuore il pittore se ne è andato. “Non era affatto contento – prosegue la signora Dora - in tanti anni non gli era mai successa una cosa di questo tipo. Finora non c'erano mai stati problemi di questo tipo. Non so se siano regole per la sicurezza o per cos'altro. Certo è che adesso è cambiata la musica”. Tornerà con suo marito a Venezia?, le chiede il giornalista de La Nuova Venezia. “Sì, ci torneremo. Ma questa vicenda ci ha lasciato grande rammarico”.

"Vietato fare e chiedere elemosina". La decisione del Comune. Giusto o sbagliato?