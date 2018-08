Cena choc: va al ristorante e, dopo 12 ore, perde una mano. L’atroce motivo

Ha sempre amato il sushi e, per assecondare il suo palato, decide di andarlo a mangiare. Ma, per il 71enne protagonista di questa storia, quella che doveva essere una cenetta sopraffina, finisce in tragedia. Dopo aver consumato quel pasto a base di riso e pesce crudo, l’uomo perde la mano e l’avambraccio. Cosa? Cosa? Cosa? Ma facciamo un passo indietro e spieghiamo quanto accaduto in Corea del Sud. D12 ore dopo aver consumato il suo sushi, l’uomo nota delle vesciche sulla sua mano sinistra, lo riporta il New England Journal of Medicine. Non solo: la mano inizia a gonfiarsi in modo impressionante e lui inizia a sentire un dolore insopportabile. Non sa che cosa pensare. Non sa che nel suo corpo è in corso un’infezione batterica provocata dal consumo di pesce crudo. Non lo immagina neanche lontanamente. L’uomo va in ospedale perché è preoccupato per la sua mano che, alla vista, è spaventosa. I medici drenano la mano e rimuovono il tessuto infetto. Continua a leggere dopo la foto

Poi prescrivono all’uomo – che ha preferito rimanere anonimo – degli antibiotici. Ma il trattamento non funziona e le ulcere iniziano letteralmente a “mangiare” le mani del povero uomo. L’infezione è serissima e la mano dell’uomo è ormai ridotta molto male. I medici non hanno scelta: sono costretti ad amputarla. E pensare che il 71enne voleva solo godersi il suo cibo preferito… E invece si ritrova con dei dolori lancinanti e una mano amputata. Assurdo. Continua a leggere dopo la foto

La vescica sul palmo della sua mano misurava 3.5 centimetri per 4.5 centimetri, in pratica aveva all’incirca le dimensioni di una pallina da golf. Ma non era l’unica: l’uomo aveva anche numerose vesciche sul braccio. Quando i medici gli diagnosticano la Vibriosi (patologia provocata da batteri del genere Vibrio Anguillarum riscontrata all'inizio del secolo nelle Anguille del mar Baltico), è choc. L’infezione, poi, è più pericolosa per lui visto che soffre di diabete tipo 2. Continua a leggere dopo la foto

Non solo: ha la pressione alta e un problema ai reni che lo costringe a fare la dialisi. Nonostante i medici le abbiano tentate tutte per evitare l’amputazione, non c’è stato nulla da fare. Le persone con il diabete hanno maggiori complicazioni in caso di ulcere della pelle perché la condizione riduce il flusso sanguigno.

