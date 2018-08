Da restare senza parole, perché potevano essere benissimo le nostre figlie e i nostri figli. È una tragedia che ha lasciato gli Stati Uniti sono choc quella avvenuta sabato sulle strade dell’Indiana. Ed ora diverse famiglie dovranno affrontare il futuro senza i loro cari. L’incidente stradale ha ucciso sul colpo Naveah Law e Jenna A. Helton, di 14 anni, e Brittany Watson, 15 anni, mentre Martin Martinez, 16 anni, è stato dichiarato morto all’University Health Methodist Hospital dove era giunto in elicottero. Altre quattro ragazze sono rimaste gravemente feriti nello scontro tra due auto avvenuto alle 23:00, quando il SUV che trasportava nove adolescenti a un pigiama party è andato in panne a poca distanza dalla loro destinazione finale. (Continua a leggere dopo la foto)

L'autista, Cara Selby, 37 anni, ha chiesto alle giovani, di età compresa tra 12 e 16 anni, di uscire dalla Chevrolet Suburban per vedere se riuscivano a spingerlo. Mentre le ragazzine erano dietro l'auto, un altro veicolo guidato dalla venticinquenne Elizabeth Watson si è schiantato sul retro del SUV, intrappolando le ragazze tra le due macchine. L'impatto dello schianto ha spinto le auto a sbandare per quasi 200 metri, prima di arrestarsi. La madre di una delle ragazze ha postato un tributo commovente su Facebook. (Continua a leggere dopo la foto)

"Dio ha guadagnato un angelo bellissimo stasera", ha scritto. "Mia figlia, Nevaeh Law e 3 delle sue amiche sono state uccise in un incidente. Per favore pregate per tutte le famiglie coinvolte. Per le famiglie che hanno perso i propri bambini e per le famiglie che li hanno ancora con loro", si legge nel post di Torre Colllins. I nomi delle altre cinque adolescenti ferite nell'incidente sono stati successivamente rilasciati dalle autorità. (Continua a leggere dopo la foto)

Si tratta di Starlit Watson, 12 anni, Victoria Burchard, 15, Victoria Valdivia, 15, Allerika Henline, 15 anni, e Courtney Arthur. Fox News riporta: “L'inchiesta sull'incidente continua, e non è ancora noto se il conducente del veicolo che si è schiantato contro le ragazze dovrà affrontarne tutte le spese”. Intanto la polizia invita chiunque abbia informazioni a chiamare l'ufficio dello sceriffo della contea di Jackson al numero 812-358-2141.

